Google travaille sur des Chromebooks conçus pour les jeux

Après plus d’une décennie de concentration sur du matériel abordable, il semble que la prochaine génération de Chromebooks sera destinée aux joueurs.

C’est ce qu’affirme un nouveau rapport de 9to5Google, citant du code trouvé dans Chrome OS. Un indicateur de fonctionnalité unique pour la prise en charge du clavier RVB pourrait facilement faire référence à des accessoires externes, mais le site est fermement convaincu que cela fait partie des plans de Google visant à introduire une nouvelle catégorie de Chromebooks.

Si tel est le cas, les ordinateurs portables axés sur les joueurs sont de loin le scénario le plus probable, étant donné que les claviers RVB se trouvent presque exclusivement sur le matériel de jeu. Les claviers en question seraient censés prendre en charge les effets d’éclairage rouge, vert et bleu, qui devraient être personnalisables par l’utilisateur final.

De plus, il semble que trois nouveaux Chromebooks de jeu soient en préparation. Ceux-ci n’ont pour l’instant que des noms de code, mais 9to5Google suggère que des appareils HP et Quanta sont en cours de développement. Ce dernier fabrique du matériel pour de nombreuses marques de Chromebook différentes, tandis que l’offre de HP pourrait être un ajout à sa gamme Omen. Les deux devraient être alimentés par les processeurs Intel de 12e génération, mais on ne sait pas grand-chose d’autre.

Un troisième appareil, connu uniquement sous le nom de Ripple jusqu’à présent, est considéré comme un ajout à la gamme de matériel de jeu Legion de Lenovo. Il prendra la forme d’une tablette avec clavier détachable, similaire au ROG Flow Z13, qu’Asus a dévoilé au CES 2022.

Ces nouveaux appareils suggèrent que Steam pourrait bientôt être ajouté à ChromeOS, plus de deux ans après que Google a déclaré qu’il travaillait sur le support. Cela ouvre également la voie à la prise en charge du GPU RTX, après que Nvidia a montré ses cartes graphiques fonctionnant sur des appareils basés sur ARM l’année dernière.

On ne sait pas combien coûtera l’un de ces appareils, ni quand ils pourraient arriver sur le marché. Mais j’espère qu’ils ne tarderont pas à rivaliser avec certains des meilleurs ordinateurs portables de jeu que vous puissiez acheter.

Articles connexes pour en savoir plus