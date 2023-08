Google travaille sur de nouvelles fonctionnalités basées sur UWB pour les Chromebooks

Actuellement, les applications UWB (Ultra Wide Band) sont limitées et la puce n’est présente que dans une poignée d’appareils Android et iOS. Cependant, cela est probablement sur le point de changer dans un avenir proche, car Google travaille sur de nouvelles fonctionnalités Chromebook basées sur UWB.

Alors que l’UWB est actuellement utilisé principalement pour déterminer plus précisément la position de l’appareil et la navigation à l’intérieur, le protocole de communication sans fil à courte portée a beaucoup plus de potentiel que cela. En fait, il est si puissant qu’il pourrait remplacer Bluetooth, NFC et RFID à l’avenir. Sans oublier qu’il peut rivaliser avec le protocole Wi-Fi avec des bandes haute fréquence.

De plus, la bande passante de transfert de données via ces ondes millimétriques peut atteindre 1 Gbps, ce qui est assez rapide pour un protocole sans fil. L’UWB est également nativement plus précis, il est plus efficace en termes de consommation d’énergie et la production de puces UWB ne fera que devenir moins chère au fil du temps à mesure que l’industrie pousse à une adoption plus large.

C’est pourquoi Google voit un grand potentiel dans la technologie et teste actuellement différents scénarios d’utilisation. Les connexions Chromebook à Chromebook, Chromebook à téléphone et même multi-peer sont autant de possibilités actuellement explorées par Google.

Source