Google travaille probablement sur un clavier et un stylet pour la tablette Pixel

La tablette Pixel de Google a été lancée avec une station d’accueil de chargement et de haut-parleur, mais pas de clavier ni de stylet – pas même en tant qu’achats supplémentaires. C’est un peu étrange dans le monde d’aujourd’hui où les tablettes les proposent régulièrement comme options. Cependant, de nouvelles preuves indiquent aujourd’hui que Google travaille actuellement à la sortie d’un clavier et d’un stylet propriétaires pour sa tablette.

Cela a été découvert par un développeur dans une URL qui mène à la dernière version de l’application Pixel Retail Demo, qui est utilisée pour verrouiller les appareils d’affichage dans les magasins de détail et présenter diverses fonctionnalités de l’appareil sur lequel il s’exécute. L’URL a été repérée dans l’APK « PixelSetupWizardOverlay », qui pointe l’application Assistant de configuration de Google vers l’emplacement de la dernière version de l’application Retail Demo lors du provisionnement de l’appareil de démonstration.

La dernière version de l’application Retail Demo, publiée le 21 mai, contient des chaînes qui nomment directement un « Clavier pour Pixel Tablet » ainsi qu’un « Stylo pour Pixel Tablet ». Il n’y a aucune image de l’un ou l’autre accessoire dans l’application, et pour le moment nous n’avons pas de détails supplémentaires comme les prix ou un délai de sortie, mais il est assez clair que Google travaille (ou du moins, pas plus tard que le mois dernier) à un lancement de ces accessoires dans un proche avenir.

Le fait que ces chaînes se trouvent dans l’application de Google destinée à présenter des fonctionnalités dans les magasins de détail indique fortement que l’entreprise souhaite présenter le clavier et le stylet à venir dans ces magasins dès leur arrivée.

Ajoutez à cela le fait que la liste des spécifications officielles de la tablette Pixel prend en charge les stylets USI 2.0, et les améliorations de la prise en charge du stylet et du clavier ajoutées à Android 14, et l’image devient encore plus claire.

Bien sûr, il y a une chance qu’aucun de ces accessoires ne voie le jour – après tout, s’ils sont réels, pourquoi ne pas les annoncer en mai aux côtés de la tablette ? Alors prenez tout cela avec un grain de sel, et nous vous ferons savoir quand nous en saurons plus.

Source