Google transforme votre téléphone Pixel en Dashcam

Google a laissé échapper qu’il avait l’intention de transformer bientôt votre Pixel (et éventuellement d’autres appareils Android pris en charge) en une dashcam via le Sécurité personnelle application. Découvert via une version dogfood de l’application, qui sont des versions d’applications destinées uniquement aux fins internes de Google mais qui sont parfois rendues publiques, la fonctionnalité a maintenant été entièrement dévoilée et détaillée.

Lorsqu’elle est activée, la nouvelle fonction dashcam transformera votre appareil Android pris en charge en une dashcam à part entière, ce qui semble très utile étant donné que nos téléphones ont de toute façon bien plus de technologie que la dashcam moyenne. Ils disposent d’une connectivité cellulaire, d’un GPS, d’une large gamme de capteurs, ainsi que de composants d’enregistrement vidéo et audio de haute qualité. Dans les paramètres de la fonctionnalité, les utilisateurs peuvent activer ou désactiver l’enregistrement audio, activer l’enregistrement automatique dès que le téléphone se connecte au Bluetooth d’une voiture et gérer le stockage.

Hors de la boîte, il montre que les vidéos sont automatiquement compressées, pesant environ 30 Mo par minute d’enregistrement vidéo. La fonctionnalité note également que les vidéos sont automatiquement supprimées après 3 jours.

Compte tenu de la conception de la fonctionnalité, nous devons supposer que la suppression des fonctionnalités de juin pour les téléphones Pixel est le bon moment pour que Google la publie. Sur cette même note, nulle part dans la fonctionnalité ne mentionnait l’exclusivité Pixel, nous ne savons donc pas avec certitude sur quels téléphones vous pourrez trouver cette fonctionnalité. Notre espoir est que ce n’est pas une exclusivité, car la sécurité ne devrait jamais être réservée à ceux qui possèdent une marque particulière de téléphone Android.

// 9to5Google