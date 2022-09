Google transfère la production de Pixels au Vietnam, la production de 2023 pliable pourrait rester en Chine

Dans un nouveau rapport de Le New York Times, nous examinons certaines grandes entreprises technologiques et comment leur fabrication de la technologie la plus populaire au monde passe de la Chine au Vietnam. Google, Apple et Microsoft sont mentionnés tout au long du rapport, alors commençons par Google.

“Une partie de la nouvelle production de téléphones Pixel de Google sera réalisée au Vietnam”, écrit Le New York Times selon les personnes familières avec les plans de Google. Google prévoit de déplacer l’assemblage de ses téléphones Pixel des installations de Foxconn dans le sud de la Chine vers le Vietnam où il commencera à produire le Pixel 7. Selon le rapport, “[Google] s’attend à ce que le Vietnam fournisse jusqu’à la moitié des téléphones Pixel haut de gamme de l’année prochaine ».

Pixel 7 Pro, Pixel 7 et Pixel Watch

Google a un appareil pliable en préparation qui pourrait éventuellement sortir en 2023, et sa production pourrait rester en Chine. Cela est dû à la nouvelle technologie d’écran et de charnière qui nécessiterait que sa production soit plus proche des principaux fournisseurs en Chine, selon les gens.

Un rapport publié au début du mois dernier disait que Google avait confié la production à Foxconn pour une version du quatrième trimestre, mais cela ne corrobore pas avec Le New York Times‘ Perspectives 2023. Le Pixel pliable peut être appelé le “Pixel Notepad” et aurait coûté cher



Rendu non officiel du Pixel pliable de Google

Bien que Google n’ait pas encore officiellement reconnu son prochain Pixel pliable, des rapports et des rumeurs ont révélé qu’il avait été retardé à plusieurs reprises. La pandémie a été un facteur énorme dans l’interruption de la chaîne d’approvisionnement en Chine. Les blocages fréquents ont également entraîné des retards de production et ont eu un impact sur les ventes des grandes technologies.







iPhone 14 Pro et 14 Pro Max rendus par mélange fou

Une petite quantité d’iPhones 2022 d’Apple seront fabriqués en Inde, tandis qu’Apple fabrique déjà des iPads et des montres Apple au Vietnam. La récente liste des 200 principaux fournisseurs d’Apple a montré qu’environ 10 % d’entre eux exploitaient des usines au Vietnam. Apple déplacera apparemment une partie de sa production globale d’iPhone en Inde pour tester sa capacité à produire des iPhones là-bas.

