Google Tinkers avec radar pour rendre les appareils domestiques plus intelligents

L’équipe de conception de Google cherche des façons d’utiliser technologie radar pour détecter la proximité d’une personne et que la technologie réponde automatiquement, sans avoir à utiliser des mots de réveil tels que “OK Google”, a déclaré la société dans un article de blog mardi. Cela peut être aussi simple que de mettre en pause une vidéo YouTube lorsqu’une personne s’éloigne.

La plate-forme de détection basée sur radar, appelé Soli, est en développement depuis six ans. L’idée n’est pas seulement de faire réagir la technologie aux mouvements d’une personne, mais de donner une “intelligence sociale” à la technologie afin qu’elle puisse “participer à notre vie quotidienne de manière plus harmonieuse et plus prévenante”.

L’idée est que la technologie se fonde davantage dans l’arrière-plan. C’est ce que Google appelle informatique ambianteou lorsque la technologie devient tellement intégrée que les humains ne s’en apercevront même pas.

Alors que Google fait encore principalement la plupart de ses revenus proviennent des ventes d’annonces liées à la recherche, l’entreprise investit massivement dans l’intelligence artificielle pour parvenir à un avenir informatique ambiant. Le PDG de Google, Alphabet, Sundar Pichai, a fait de l’IA et de l’informatique ambiante un point central à E/S Google plus tôt cette année, l’événement annuel pour les développeurs de l’entreprise.

Avec le lancement du Pixel 7 Pro et Montre Pixel plus tôt cette année, Google a mis l’accent sur son Puce Tensor G2 qui peut utiliser l’IA pour mieux prendre des photos et traduire les langues. Étant donné que L’iPhone d’Apple a dépassé Android appartenant à Google pour la première fois en plus d’une décennie aux États-Unis, la création d’un écosystème futuriste d’appareils sera probablement nécessaire pour continuer à rivaliser.

On ne sait toujours pas quand les gens pourraient voir la technologie radar de Soli dans les appareils domestiques, mais avec le La tablette Pixel devrait sortir l’année prochaineil pourrait s’agir de l’appareil vitrine phare de Google.