Google teste un nouveau mode bureau pour les tablettes Android : voici à quoi cela ressemble | Actualités technologiques

Google expérimente une nouvelle fonctionnalité pour les tablettes Android qui permettra aux utilisateurs de redimensionner les applications et de les réorganiser librement, comme vous pouvez le faire sur les machines Windows ou Mac.

Appelée « Desktop Windowing », cette nouvelle fonctionnalité vise à permettre aux utilisateurs de jongler facilement entre plusieurs applications. Selon 9to5Google, la nouvelle fonctionnalité de fenêtres de bureau est actuellement disponible sur Android 15 QRP1 Beta 2 sur la tablette Pixel.

Google affirme que la nouvelle fonctionnalité « permet aux utilisateurs d’exécuter plusieurs applications simultanément et de redimensionner les fenêtres d’application, offrant ainsi une expérience plus flexible et plus proche de celle d’un ordinateur de bureau ».

Le nouveau mode bureau de Google pour Android propose des mises en page réactives. (Source de l’image : 9to5Google)

Similaire à Samsung Dex sur les tablettes, vous disposez d’une barre des tâches fixe qui affiche les applications en cours d’exécution ainsi que vos applications épinglées. Au-dessus de chaque fenêtre, il y a une barre d’en-tête qui vous permet de mettre l’application en plein écran, de la réduire ou de la fermer.

Google indique que toutes les applications s’ouvrent en plein écran par défaut et que les utilisateurs ont la possibilité de redimensionner la fenêtre pour l’ouvrir en mode fenêtré ou en écran partagé.



La barre des tâches bbotto est fixe et peut être utilisée pour épingler des applications. (Source de l’image : 9to5Google)

Le rapport indique également que les utilisateurs peuvent redimensionner une fenêtre à partir de n’importe quelle partie de l’écran, choisir de masquer la barre des tâches, appuyer deux fois sur l’en-tête pour réduire ou maximiser rapidement les applications. Autre chose intéressante à noter : « l’environnement de fenêtre du bureau apparaît comme une application dans le menu multitâche Récents », ce qui permet aux utilisateurs d’ouvrir rapidement leurs applications en fenêtre.

Pour activer la nouvelle fonctionnalité, ouvrez l’application Paramètres sur votre tablette Pixel exécutant Android 15 QPR1 Beta 2, faites défiler vers le bas et appuyez sur « Système » et sous « Options pour les développeurs », activez le bouton « Activer les fenêtres à forme libre ». La fonctionnalité de fenêtrage désormais disponible sur le bureau pourrait bientôt trouver son chemin vers AOSP, permettant aux fabricants d’appareils de personnaliser la fonctionnalité à leur guise.