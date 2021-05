Google teste son système d’exploitation Fuchsia sur le Nest Hub d’origine

Google a commencé à développer son système d’exploitation Fuchsia en tant que système d’exploitation open source pour de nombreuses plates-formes en 2016, mais depuis très longtemps, il n’y a eu aucune nouvelle à ce sujet.

Eh bien, Fuchsia est maintenant le système d’exploitation officiel du Nest Hub original de Google, anciennement Google Home Hub. L’équipe derrière Fuchsia remplace le système d’exploitation Cast limité du Nest Hub par Fuchsia, mais en surface, l’appareil doit ressembler et se comporter comme avant.

Le passage de Cast OS à Fuchsia OS prendra plusieurs mois et commencera par les utilisateurs du programme de prévisualisation.

Fuchsia OS est conçu pour prendre en charge les appareils intelligents tels que les Chromebooks, les smartphones et autres et Google l’a décrit comme un sécurisé, actualisable, inclusif et pragmatique système opérateur.

Il semble que Google souhaite tester le système d’exploitation à fond, d’où le déploiement d’un mois sur le Nest Hub.

Vous n’expédiez pas un nouveau système d’exploitation tous les jours, mais c’est aujourd’hui ce jour-là. – Petr Hosek (@petrh) 25 mai 2021

Pourtant, cette décision laisse des questions quant à savoir quel est exactement l’intérêt de Fuchsia OS sur le Nest Hub, étant donné qu’il aura l’air identique à Cast OS. Et cela n’offre aucun aperçu significatif des projets de Google pour Fuchsia.

Google avait précédemment déclaré que Fuchsia ne remplaçait pas Android, mais qu’il serait capable d’exécuter des applications Android de manière native. La principale différence entre Fuchsia et Android est que le premier n’est pas basé sur un noyau Linux, mais sur un micro-noyau qui lui est propre, appelé Zircon.

Nous devrons attendre de voir ce que Google fera avec Fuchsia à l’avenir.

