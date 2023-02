Google teste son propre chatbot IA pour rivaliser avec ChatGPT

Google a commencé à tester un chatbot AI appelé Apprentice Bard qui est similaire à ChatGPTun service en ligne qui, à bien des égards, est plus utile que la recherche Google, a rapporté CNBC cette semaine.

Et nous pourrions le voir bientôt. Tout en publiant des résultats financiers sombres au quatrième trimestre, le directeur général Sundar Pichai a déclaré Google prévoit de mettre à disposition ses propres outils de modèle de langage d’IA au public “dans les semaines et les mois à venir”.

ChatGPT utilise une technologie d’intelligence artificielle appelée grand modèle de langage, formée sur de vastes étendues de données sur Internet. Ce type de modèle utilise un Mécanisme d’IA appelé transformateur dont Google a été le pionnier. Le succès de ChatGPT dans tous les domaines, de l’écriture de logiciels à la réussite d’examens en passant par l’offre des conseils, dans le style de la Bible King James, pour retirer un sandwich d’un magnétoscope l’a propulsé sous les projecteurs de la technologie, même si ses résultats peuvent être trompeurs ou erronés.

L’outil Apprentice Bard de Google est similaire à ChatGPT, mais la société teste également un format de questions-réponses pour les résultats de recherche Google, a déclaré CNBC. Le chef de Google Research, Jeff Dean, a déclaré aux employés lors d’une réunion en 2022 que Google était plus conservateur avec son approche pour éviter le “risque de réputation” de l’IA qui offre de mauvaises réponses.

Google n’a pas commenté les détails du rapport, mais la porte-parole Lily Lin a déclaré dans un communiqué : “Nous nous concentrons depuis longtemps sur développer et déployer l’IA pour améliorer la vie des gens. … Nous continuons à tester notre technologie d’IA en interne pour nous assurer qu’elle est utile et sûre, et nous sommes impatients de partager bientôt plus d’expériences avec l’extérieur.”

La technologie de l’intelligence artificielle est déjà partout autour de nous, aidant à tout, du signalement de la fraude par carte de crédit à la traduction de notre discours en messages texte. La technologie ChatGPT a cependant suscité des attentes élevées, il est donc clair que la technologie deviendra plus importante dans nos vies d’une manière ou d’une autre, car nous nous appuyons sur des assistants numériques et des outils en ligne.

DeepMind, filiale de Google AI, est également impliquée. Directeur général Demis Hassabis Raconté Il est temps que son entreprise envisage un test bêta privé en 2023 d’un chatbot IA appelé Moineau.

Transformateurs détaillés de Google en 2017, et il est depuis devenu un élément incontournable de certains des plus grands systèmes d’IA du marché. Le nouveau processeur H100 de Nvidia, le meilleur chien dans le monde de l’accélération de l’IA au moins en termes de tests de vitesse publics, comprend désormais des circuits pour accélérer les transformateurs.

La révolution du modèle de grande langue (LLM) dans l’IA qui en a résulté est utile pour les systèmes spécifiques à une langue comme ChatGPT, LaMDA de Google et plus récent Palmieret d’autres d’entreprises telles que Laboratoires AI21, Laboratoires Adept AI et Adhérer. Mais les LLM sont également utilisés pour d’autres tâches, notamment boîtes empilables et traiter des données génétiques pour rechercher de nouveaux médicaments. Notamment, ils sont bons pour générer du texte, c’est pourquoi ils peuvent être utilisés pour répondre aux questions.

Google, qui a subi une mauvaise publicité au fil des départ du chercheur en intelligence artificielle Timnit Gebru en 2020, a un programme axé sur l’IA responsable et la technologie d’apprentissage automatique, ou ML. “Construire des modèles et des produits ML de manière responsable et éthique est à la fois notre objectif principal et notre engagement principal », a déclaré Marian Croak, vice-présidente de Google Research, dans un article de janvier.

Google tient à vanter son expertise approfondie en IA. ChatGPT a déclenché une urgence “code rouge” au sein de Google, selon Le New York Times, et a attiré les co-fondateurs de Google Larry Page et Sergey Brin de retour au travail actif.

Note des éditeurs : CNET utilise un moteur d’IA pour créer des explications sur les finances personnelles qui sont éditées et vérifiées par nos éditeurs. Pour en savoir plus, voir ce post.