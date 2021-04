Google Lens est une petite application pratique de nos jours, d’autant plus que nous nous trouvons en train d’avancer dans un monde où nous préférerions ne rien toucher. Lens vous permet de diriger l’appareil photo de votre téléphone vers toutes sortes de choses pour en savoir plus, comme le menu affiché d’un restaurant ou un code QR qui pourrait en faire apparaître un. Parce que nous accédons à Lens plus que jamais, Google tente de le rendre plus accessible sur les téléphones Pixel.

Certains utilisateurs ont commencé à remarquer un raccourci supplémentaire intégré dans leur barre de recherche Google au bas du lanceur de pixels. Ce raccourci est un raccourci Google Lens situé à côté du bouton Assistant Google. L’idée, comme vous pouvez l’imaginer, est que cela vous met un seul écran et que vous appuyez sur pour ouvrir Lens et numériser des éléments.

Au début, les utilisateurs étaient le repérer dans Android 12, mais d’autres sont le voir également dans Android 11. Nous ne le voyons pas encore sur aucun appareil, il pourrait donc très bien s’agir d’un test limité de Google.

Bien sûr, cela modifie l’équilibre esthétique de la barre de recherche non amovible du Pixel Launcher et pourrait ennuyer certaines personnes. Après tout, si vous voulez vraiment un accès rapide à Google Lens, vous pouvez simplement installer le Raccourci de l’objectif puis frappez-le sur un écran d’accueil. Ouvrir rapidement votre appareil photo et le pointer vers des objets peut également fonctionner dans de nombreuses situations.

Et cela soulève en fait un autre point ici: Google doit nous donner beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passe avec le lanceur de pixels. Désactivons ce fichu widget « En un coup d’œil » en haut! Laissez-nous modifier l’apparence de cette barre de recherche inférieure, comme vous pouvez le faire lorsque vous ajoutez le widget Recherche à d’autres écrans. Et peut-être laissez-nous décider si nous voulons que Lens et Assistant soient à cet endroit en bas.