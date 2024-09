Google teste le fenêtrage de bureau pour les tablettes Android

Google teste une nouvelle fonctionnalité pour les tablettes Android Cela vous permettra de redimensionner librement les applications et de les organiser à volonté sur votre écran, ce qui vous permettra de jongler plus facilement avec plusieurs tâches. La fonctionnalité « fenêtrage du bureau » est désormais disponible en tant qu’aperçu pour les développeurs, et pour les applications qui la prennent en charge, vous pouvez même avoir plusieurs instances ouvertes.