Google teste le chatbot “Apprentice Bard” de type ChatGPT avec des employés

Google teste de nouveaux produits de chat basés sur l’intelligence artificielle qui sont susceptibles d’influencer un futur lancement de produit public. Ils incluent un nouveau chatbot et un moyen potentiel de l’intégrer dans un moteur de recherche. Les Alphabet La société travaille sur un projet dans le cadre de son unité cloud appelée “Atlas”, qui est un effort “code rouge” pour répondre à ChatGPT, le chatbot en grande langue qui a pris d’assaut le public lorsqu’il est devenu public à la fin de l’année dernière. actualités liées à l’investissement Google teste également un chatbot appelé “Apprentice Bard”, où les employés peuvent poser des questions et recevoir des réponses détaillées similaires à ChatGPT. Une autre unité produit a testé une nouvelle conception de bureau de recherche qui pourrait être utilisée sous forme de questions-réponses. Les dirigeants ont demandé à davantage d’employés de donner leur avis sur les efforts déployés ces dernières semaines. CNBC a consulté des documents internes et s’est entretenu avec des sources des efforts actuellement en cours. Les tests de produits interviennent après une récente réunion à main levée au cours de laquelle les employés ont exprimé des inquiétudes quant à l’avantage concurrentiel de l’entreprise en matière d’IA, compte tenu de la popularité soudaine de ChatGPT, qui a été lancé par OpenAI, une startup basée à San Francisco et soutenue par Microsoft. Le chef de l’IA de Google, Jeff Dean, a déclaré aux employés à l’époque que l’entreprise avait beaucoup plus de “risque de réputation” en fournissant des informations erronées et qu’elle agissait donc “de manière plus conservatrice qu’une petite startup”. Cependant, lui et Pichai ont taquiné à l’époque que Google pourrait lancer des produits similaires au public cette année. L’activité principale de Google est la recherche sur le Web, et l’entreprise se présente depuis longtemps comme un pionnier de l’IA.

Apprenti barde

L’un des produits de test est un chatbot appelé Apprentice Bard, qui utilise la technologie de conversation de Google LaMDA, ou Language Model for Dialogue Applications. “À la suite de ChatGPT, l’équipe LaMDA a été invitée à donner la priorité au travail sur une réponse à ChatGPT”, lit-on dans une note interne consultée par CNBC. “A court terme, cela prend le pas sur d’autres projets”, poursuit le mail, avertissant que certains salariés cessent d’assister à certaines réunions sans rapport. Apprentice Bard ressemble à ChatGPT : les employés peuvent saisir une question dans une boîte de dialogue et obtenir une réponse textuelle, puis donner leur avis sur la réponse. Sur la base de plusieurs réponses consultées par CNBC, les réponses de l’apprenti Bard peuvent inclure des événements récents, une fonctionnalité que ChatGPT n’a pas encore. Apprenti barde remplacé Méena, une version précédente d’un bot de chat intelligent qui avait été lancée en interne mais a ensuite été abandonnée. Les employés ont remarqué que les réponses de l’apprenti Bard devenaient plus avancées ces dernières semaines. Dans un exemple diffusé en interne, un testeur a demandé à l’apprenti Bard s’il y aurait une autre série de licenciements chez Google. L’entreprise a licencié 12 000 employés, soit 6 % de ses effectifs, au début du mois. “Selon l’accès à ma base de données, il est peu probable que Google procède à une autre série de licenciements en 2023”, indique la réponse. “Les licenciements sont généralement effectués pour réduire les coûts et la structure, mais l’entreprise se porte bien financièrement. En fait, les revenus de Google ont augmenté de 34 % en 2021 et le cours de l’action de l’entreprise a augmenté de 70 % depuis janvier 2022. » La société teste également une autre page de recherche qui pourrait utiliser un format de questions-réponses, selon les conceptions consultées par CNBC. Une vue montrait la page de recherche d’accueil offrant cinq invites différentes pour des questions potentielles placées directement sous la barre de recherche principale, remplaçant la barre actuelle “J’ai de la chance”. Il a également montré un petit logo de chat à l’extrémité droite de la barre de recherche. Lorsqu’une question est saisie, les résultats de la recherche affichent une bulle grise directement sous la barre de recherche, offrant des réponses plus humaines que les résultats de recherche typiques. Juste en dessous, la page suggère plusieurs questions de suivi liées à la première. En dessous, il affiche les résultats de recherche typiques, y compris les liens et les titres. On ne sait pas exactement quelles expériences Google prévoit d’intégrer dans les futurs lancements de produits. “Nous nous concentrons depuis longtemps sur le développement et le déploiement de l’IA pour améliorer la vie des gens”, a déclaré un porte-parole de Google. “Nous pensons que l’IA est une technologie fondamentale et transformatrice qui est incroyablement utile pour les individus, les entreprises et les communautés, et comme le soulignent nos principes d’IA, nous devons tenir compte des impacts sociétaux plus larges que ces innovations peuvent avoir. Nous continuons à tester notre technologie d’IA en interne pour assurez-vous qu’il est utile et sûr, et nous sommes impatients de partager bientôt plus d’expériences avec l’extérieur.”

