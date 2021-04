Hier, j’ai assisté à l’ensemble de l’appel sur les revenus d’Alphabet / Google en espérant qu’un cadre renverserait les haricots sur les produits à venir, parlerait enfin des ventes de Pixel ou dirait quelque chose que nous pourrions partager qui serait significatif. Rien de tout cela ne s’est produit, mais le PDG Sundar Pichai a donné une allumette décente pour Google I / O du mois prochain.

Au cours de ses remarques, Pichai a noté qu’il y aura «des mises à jour et des annonces de produits importantes» lors de leur conférence des développeurs entièrement numérique qui aura lieu du 18 au 20 mai. Et c’est tout. C’est tout ce qu’il a dit.

Nous pourrions bien entendu deviner ce qu’il suggère ici. Il pourrait parler d’Android 12 en version bêta et de montrer au monde des plans bien plus importants que ce que les trois premières aperçus des développeurs nous ont donnés. Il pourrait parler des mises à jour de Google Photos ou des actualités de l’Assistant ou des modifications apportées à leurs hubs ou à Chrome OS ou à quelque chose de Cloud ou autre. Il pourrait parler de Wear OS, qui la dernière fois qu’il y a eu une E / S, personne ne savait si elle existait toujours ou non.

Il semble peu probable que Pichai parle du Pixel 5a, puisque Google a préannoncé cela et dit s’y attendre lorsque la série A de l’année dernière est apparue. Pour ceux d’entre vous qui ont déjà oublié, le premier Pixel 4a est arrivé en août, pas en mai.

Peut-être qu’il parle des Pixel Buds A? Cela semble plus probable que tout sur le plan matériel. La version soi-disant moins chère des Pixel Buds serait un bonus amusant pendant une semaine de développement, même s’ils ne sont pas vraiment un appareil axé sur les développeurs.

Donc de toute façon, c’est ce que nous avons. Google a signalé des revenus importants, mais les nouvelles d’hier concernant les produits étaient justement celles-ci, à savoir qu’il y a des « importants » choses sur l’horizon.