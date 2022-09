Google taquine le design du Pixel 7 Pro dans une nouvelle vidéo

Le grand événement de lancement de matériel de Google aura lieu la semaine prochaine, le 6 octobre, et la société est actuellement occupée à susciter l’anticipation et l’excitation à son sujet. Le dernier volet de sa campagne teaser prend la forme d’une vidéo présentant le design du Pixel 7 Pro.

Nous voyons le téléphone sous de nombreux angles et dans ses trois coloris, qui ont déjà été officiellement confirmés. Ils s’appellent Obsidian (alias noir/gris foncé), Snow (alias blanc) et Hazel (alias celui qui n’est ni blanc ni noir).

Il s’agit d’un court teaser vidéo, mais qui aide à maintenir les taux d’intérêt élevés. Il y a moins de 24 heures, une fuite complète a renversé les haricots sur toutes les spécifications du Pixel 7 Pro. Il devrait avoir le SoC Tensor G2 à la barre et sera proposé avec 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

À l’arrière se trouvera un système à trois caméras, avec un tireur principal de 50 MP, un ultra large de 12 MP et un téléobjectif de 48 MP qui aura un nouveau capteur – le Samsung GM1 par opposition au Sony IMX586 de l’an dernier sur le Pixel 6 Pro. La caméra selfie aura toujours une résolution de 11 MP, mais un changement de capteur (vers un nouveau Samsung 3J1) signifiera qu’elle obtiendra la mise au point automatique.

Selon les rumeurs, l’écran resterait le même que l’année dernière – un OLED LTPO de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La batterie sera également de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge filaire rapide de 30 W et d’une charge sans fil Qi standard.