Google taquine la version du système d’exploitation « Brand New Wear »

Nous sommes en gros à 10 minutes de moi pour vous dire à quel point je suis excité pour Google I / O demain et une découverte sur le site I / O vient de donner un coup de fouet à cette excitation. Vous savez comment nous avons croisé les doigts pour les grandes nouvelles de Wear OS pour la première fois depuis des années? Google a peut-être confirmé cela.

Sur la page « Programme » du site Google I / O, Google a répertorié une sorte d’aventure d’E / S pour les participants virtuels à entreprendre, impliquant à la fois Android et Google Play. Dans la description de cette aventure, Google déclare que vous pouvez « Venez découvrir la dernière version bêta d’Android 12, les mises à jour de Jetpack Compose, un toute nouvelle version Wear, et bien plus! »

UNE MARQUE. NOUVEAU. PORTER. VERSION.

Qu’est-ce que ça veut dire sur Terre? C’est peut-être la mise à jour de la plate-forme de printemps que nous attendons déjà qui apporte le support de Tiles tiers. Peut-être que c’est plus. Je suppose que c’est bien plus que de simples carreaux. Google l’appelle davantage « Wear » au lieu de « Wear OS », car si un changement de marque est à venir, il y a une session dédiée aux nouveautés et le Le compte Twitter de Wear OS a été assez actif au cours de la semaine écoulée avec des conseils sur les E / S.

J’essaie de ne pas trop exagérer. J’échoue à ça.

Vous pouvez découvrir l’aventure I / O sur ce lien ici. (h / t 9to5Google)