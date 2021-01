Vendredi, Google a suspendu Parler, une application de réseau social de son Play Store, citant des messages incitant à la violence. Google a exigé une modération «robuste» du contenu de l’application, favorisée par de nombreux partisans du président américain Donald Trump. Apple a également accordé au service 24 heures pour soumettre un plan de modération détaillé, indiquant les participants utilisant le service pour coordonner le siège de mercredi du bâtiment du Capitole américain.

Les actions des deux sociétés de la Silicon Valley signifient que le réseau considéré comme un havre pour les personnes expulsées de Twitter pourrait devenir indisponible pour de nouveaux téléchargements sur les principaux magasins d’applications de téléphonie mobile du monde en une journée. Il serait toujours disponible dans les navigateurs mobiles. Les utilisateurs de médias sociaux de droite aux États-Unis ont afflué vers Parler, l’application de messagerie Telegram et le site social de proximité Gab, citant la police plus agressive des commentaires politiques sur les plates-formes grand public telles que Twitter et Facebook. Vendredi, Twitter a définitivement suspecté le compte du président Trump.

En suspendant le service, Google, dont le logiciel alimente les téléphones Android, a cité sa politique contre les applications qui promeuvent la violence et a donné des exemples récents de Parler, y compris un article du vendredi qui commençait «Comment pouvons-nous reprendre notre pays? Une vingtaine de hits coordonnés »et un autre faisant la promotion d’une« Marche du million de milices »à Washington.

Le directeur général de Parler, John Matze, a déclaré vendredi dans un article qu’Apple appliquait des normes à Parler que cela ne s’appliquait pas à lui-même.

Dans un communiqué, Google a déclaré que «pour que nous puissions distribuer une application via Google Play, nous exigeons que les applications mettent en œuvre une modération robuste pour le contenu flagrant. À la lumière de cette menace permanente et urgente pour la sécurité publique, nous suspendons les listes de l’application du Play Store jusqu’à ce qu’elles résolvent ces problèmes. «

Dans une lettre de l’équipe de révision de l’App Store d’Apple à Parler vue par Reuters, Apple a cité des participants de la foule qui a pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain mercredi. « Un contenu qui menace le bien-être d’autrui ou qui vise à inciter à la violence ou à d’autres actes illégaux n’a jamais été acceptable sur l’App Store », a déclaré Apple dans la lettre.

Apple a accordé à Parler 24 heures pour «supprimer tout contenu répréhensible de votre application … ainsi que tout contenu faisant référence à des dommages causés à des personnes ou à des attaques contre des installations gouvernementales maintenant ou à une date ultérieure». La société a également exigé que Parler soumette un plan écrit «pour modérer et filtrer ce contenu» à partir de l’application.

Apple a refusé de commenter.

Matze, qui se décrit comme libertaire, a fondé Parler en 2018 comme une alternative «axée sur la liberté d’expression» aux plates-formes grand public, mais a commencé à courtiser des utilisateurs de droite alors que d’éminents partisans de Trump s’y installaient.

Parmi les participants figurent la commentatrice Candace Owens, l’avocat de Trump Rudy Giuliani et la militante de droite Laura Loomer, qui s’est menottée à la porte du bureau de Twitter à New York en novembre 2018 pour protester contre son interdiction par le site. En novembre, la militante conservatrice Rebekah Mercer a confirmé qu’elle et sa famille, qui comprend son père et l’investisseur de fonds spéculatifs Robert Mercer, avaient financé Parler.

«Apparemment, ils croient que Parler est responsable de TOUS les contenus générés par les utilisateurs sur Parler», a déclaré Matze. «Par conséquent (sic) selon la même logique, Apple doit être responsable de TOUTES les actions entreprises par leurs téléphones. Chaque voiture piégée, chaque conversation illégale sur un téléphone portable, chaque crime illégal commis sur un iPhone, Apple doit également être responsable », a-t-il écrit. «Les normes qui ne sont pas appliquées à Twitter, Facebook ou même Apple eux-mêmes, s’appliquent à Parler.»