Google supprimera progressivement les anciennes applications avec Android 14 pour améliorer la sécurité

Selon un changement de code récemment répertorié, Google définira des mesures plus strictes en ce qui concerne les applications obsolètes installées sur de nouveaux appareils. À partir de la version 14, Android n’autorisera même pas les applications de chargement latéral qui ciblent les anciennes versions du système d’exploitation.

À l’heure actuelle, Google n’autorise pas les applications nouvellement répertoriées sur Google Play à cibler les versions d’Android antérieures à 12, mais permet toujours aux utilisateurs de télécharger des logiciels plus anciens. De plus, Google Play vous permettra toujours d’installer des applications plus anciennes, que vous avez déjà installées dans le passé.

Comme nous l’avons déjà souligné, tout cela est sur le point de changer avec Android 14. Les applications de chargement latéral nécessiteront des compétences techniques supérieures à la moyenne en utilisant le shell de commande et un nouveau drapeau pour permettre l’installation. De cette façon, les utilisateurs ne pourront pas installer accidentellement des applications non sécurisées sur leurs téléphones.

