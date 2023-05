Google supprimera les comptes inactifs : voici comment enregistrer le vôtre

Il est temps de rafraîchir ces comptes Google oubliés – ou de risquer de les perdre. La société a déclaré dans un article de blog mardi qu’il peut supprimer les comptes Google qui n’ont pas été utilisés ou même connectés au cours des deux dernières années. Cette politique commencera plus tard en 2023 et inclura des comptes Google tels que Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar, YouTube et Google Photos.

Selon Google, ces comptes inactifs sont plus susceptibles d’être compromis. Ils peuvent utiliser d’anciens mots de passe obsolètes qui ont depuis été compromis. Et ces comptes plus anciens sont 10 fois moins susceptibles d’avoir une authentification à deux facteurs configurée, rapporte la publication, ce qui rend les données moins sécurisées.

« Ces comptes sont souvent vulnérables, et une fois qu’un compte est compromis, il peut être utilisé pour n’importe quoi, du vol d’identité à un vecteur de contenu indésirable ou même malveillant, comme le spam », rapporte le post.

Comment conserver vos comptes Google

Il n’est pas difficile de préserver vos comptes Google. Vous devez vous connecter au moins une fois tous les deux ans, donc si vous ne vous souvenez pas si vous l’avez fait, c’est le moment.

Lire ou envoyer un e-mail, utiliser Google Drive, regarder une vidéo YouTube, télécharger une application sur le Google Play Store, utiliser la recherche Google ou utiliser Google pour se connecter à une application ou à un service tiers, tous s’enregistrent comme une sorte d’activité qui garder votre compte actif. Et si vous avez un abonnement configuré via votre compte Google, sur Google One, une publication d’actualités ou une application, cela est également considéré comme une activité.

Quand les comptes Google seront-ils supprimés ?

Techniquement, vous avez le temps de vous en occuper, puisque Google commencera à supprimer des comptes en décembre 2023. Et les premiers comptes à supprimer seront des comptes créés et jamais réutilisés.

En outre, Google indique qu’il enverra plusieurs notifications avant la suppression d’un compte. Ces notifications iront à la fois à l’adresse e-mail du compte principal ainsi qu’à toute adresse e-mail de secours fournie.

Mais n’attendez pas, c’est trop facile à oublier. Mieux vaut le faire maintenant que de risquer de perdre tout ce que vous aimeriez garder.

De quels comptes Google devriez-vous vous soucier ?

Google Workspace comprend des programmes populaires tels que Gmail, Docs, Drive, Meet et Calendar. Vous pouvez donc posséder plusieurs de ces comptes. YouTube et Google Photos sont également concernés.

Le changement de politique n’affecte que les comptes Google personnels, et non ceux des organisations, comme les écoles ou les entreprises.

L’annonce de Google suit le PDG de Twitter, Elon Musk, la semaine dernière, déclarant de la même manière que Twitter purgera bientôt les comptes inactifs, ce qui pourrait ouvrir plus de 1,5 milliard de comptes.