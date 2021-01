Google a supprimé l’application de médias sociaux Parler vendredi soir, car elle constituait une «menace pour la sécurité publique».

Le réseau social, lancé en 2018, est devenu populaire parmi les conservateurs et est devenu un foyer non modéré pour des opinions plus extrêmes en 2020 lorsque Facebook et Twitter ont resserré leur modération et leur étiquetage de contenu.

« Afin de protéger la sécurité des utilisateurs sur Google Play, nos politiques de longue date exigent que les applications affichant du contenu généré par les utilisateurs disposent de politiques de modération et d’application qui suppriment les contenus flagrants tels que les messages incitant à la violence », a déclaré un porte-parole de Google dans une déclaration à USA TODAY.

Suite aux événements de mercredi, les comptes Facebook et Instagram du président Donald Trump ont été empêchés de publier « indéfiniment ». Twitter a fait un pas plus fort en suspendant définitivement le 45e président de sa plateforme vendredi soir.

« Nous sommes conscients de la poursuite de la publication dans l’application Parler qui cherche à inciter à la violence continue aux États-Unis. Nous reconnaissons qu’il peut y avoir un débat raisonnable sur les politiques relatives au contenu et qu’il peut être difficile pour les applications de supprimer immédiatement tout contenu violent, nous pour distribuer une application via Google Play, nous exigeons que les applications mettent en œuvre une modération robuste pour le contenu flagrant », poursuit le communiqué.

Apple a également menacé de retirer Parler de son App Store après avoir omis de modérer les incitations à la violence et aux activités illégales, selon un avis obtenu par plusieurs sources médiatiques.

Apple aurait ordonné à Parler de mettre en œuvre un plan de modération et d’effacer le «contenu répréhensible» de sa plate-forme dans les prochaines 24 heures.

Le PDG de Parler, John Matze, a déclaré jeudi dans un message qu’il était contre les initiatives de Facebook et Twitter.

« Il est clair que Facebook et Twitter croient que la fin justifie les moyens. Ils croient que le peuple américain est faible. Ils insultent nos pères fondateurs en suggérant à Zuckerburg et Dorsey de savoir ce qui est le mieux pour nous. Parler n’est pas un arbitre de la vérité. Nous croyons en vous, dit Matze.

Parler n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de USA TODAY et Apple a refusé de commenter.

Ce ne serait pas la première fois que les entreprises se heurteraient à des écarts de pratiques. En 2018, PayPal a interdit le réseau social Gab de sa plate-forme après qu’un homme armé a tué 11 personnes dans une synagogue de Pittsburgh. Gab, qui est antérieur à Parler, n’a pas bénéficié du même nombre d’utilisateurs que la nouvelle plate-forme après avoir été retiré des magasins d’applications Google et Apple.

D’autres plates-formes comme Snapchat ont également empêché Trump de publier, et Reddit a suspendu le populaire subreddit «/ donaldtrump».