Google supprime les comptes Gmail : 3 étapes nécessaires pour conserver le vôtre

Mise à jour, 10 septembre 2024 : cet article, initialement publié le 9 septembre, inclut désormais un guide pour gérer et basculer entre plusieurs comptes Gmail sur un seul appareil.

Google domine le marché de la messagerie électronique gratuite avec environ 1,8 milliard d’utilisateurs Gmail. Il n’est donc pas surprenant que les avertissements concernant la suppression de comptes Gmail puissent être source d’inquiétude. Alors, mettons les choses au clair et confirmons ce qui se passe réellement. Oui, Google supprime des comptes Gmail. Non, tout le monde ne sera pas en danger, car seuls les comptes inactifs sont ciblés. Pour plus de tranquillité d’esprit, vous pouvez prendre des mesures pour vous assurer que votre compte Gmail, ainsi que le contenu de vos photos et de vos documents, ne soient pas affectés. Voici ce que vous devez savoir et faire.

La politique de compte inactif de Google signifie que le contenu de Gmail, de photos et de documents pourrait être supprimé

Vers la fin du mois de janvier de cette année, j’ai reçu un e-mail de Google m’informant qu’un compte Google que je n’avais pas utilisé depuis huit mois serait supprimé le 20 septembre, ainsi que tout le contenu Gmail, Photos et Docs. Bien que la date butoir approche à grands pas, je ne panique pas à ce sujet et, pour être honnête, je suis plus qu’heureux que Google le fasse pour des raisons que j’expliquerai dans un instant.

Politique de Google relative aux comptes inactifs Google/Davey Winder

Je n’ai pas été vraiment surpris car j’avais déjà lu les changements apportés à Google politique de compte inactif beaucoup plus tôt l’année précédente. Dans un publication de blog sur la sécurité et la sûretéRuth Kricheli, vice-présidente de la gestion des produits chez Google, a fourni une mise à jour pour expliquer précisément ce qui se passerait et quand.

Les changements signifient qu’un compte Google inactif est désormais défini comme un compte qui n’a pas été utilisé au cours d’une période de deux ans si l’utilisateur est inactif sur Google pendant au moins cette période. « Google se réserve le droit de supprimer un compte Google inactif », précise la politique. « Nous pouvons supprimer le compte et son contenu, y compris le contenu de Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar) et Google Photos. »

Le raisonnement sécuritaire derrière la suppression des comptes Gmail

Google a investi beaucoup de temps et d’argent pour rendre Gmail aussi sûr et sécurisé que possible pour ses utilisateurs, que ce soit en termes de mesures anti-spam, de protection contre les escroqueries par phishing ou de défense contre le piratage de compte. « Même avec ces protections », a déclaré Kricheli, « si un compte n’a pas été utilisé pendant une période prolongée, il est plus susceptible d’être compromis. »

L’un des facteurs qui peuvent conduire à la compromission de comptes anciens et inutilisés est la faiblesse des identifiants de connexion et l’absence d’authentification à deux facteurs. Les mots de passe sont souvent partagés entre les comptes, ce qui me donne mal à la tête à force de mettre en garde contre cela, et peut conduire à une violation d’un service affectant la sécurité d’un autre. « Notre analyse interne montre que les comptes abandonnés sont au moins 10 fois moins susceptibles que les comptes actifs d’avoir configuré une vérification en deux étapes », prévient Kricheli. Le résultat final est que les comptes inactifs sont beaucoup plus susceptibles d’être vulnérables que les comptes actifs.

Cela dit, je ne peux m’empêcher de penser que le coût du stockage des données a peut-être été pris en compte dans la politique révisée relative aux comptes inactifs, ne serait-ce que dans une toute petite mesure.

Trois étapes à suivre dès maintenant pour éviter la suppression de votre compte Gmail

Si vous n’avez qu’un seul compte Google, votre compte Gmail est parfaitement protégé contre la suppression, à condition que vous l’ayez utilisé au cours des deux dernières années. Le problème concerne uniquement les utilisateurs qui ont plusieurs comptes ou peut-être des comptes configurés uniquement pour stocker des photos ou des données auxquelles personne n’a accédé depuis longtemps ou que vous avez complètement oubliées. Bien qu’un compte oublié puisse sembler inutile à sauvegarder, il peut contenir du contenu auquel vous souhaiterez peut-être accéder plus tard. Cela dit, voici ce que Google considère comme une activité.

Lire ou envoyer un email. Partagez une photo ou regardez une vidéo YouTube tout en étant connecté au compte Google concerné. Utilisez Google Drive ou la recherche.

Et c’est tout. Effectuer l’une de ces opérations au moins une fois par an environ devrait garantir que votre compte ne sera pas supprimé. Ces actions peuvent être effectuées sur n’importe quel appareil, car il s’agit d’une politique spécifique à chaque compte. Si cela fait un certain temps que vous n’avez pas accédé à un compte, je vous recommande vivement de prendre un Vérification de la sécurité du compte Google pour vous assurer que vous disposez des mesures de sécurité nécessaires pour le protéger.

Vérification de la sécurité du compte Google Google/Davey Winder

Comment gérer plusieurs comptes Gmail sur un seul appareil

Plusieurs lecteurs m’ont contacté pour me demander comment gérer au mieux plusieurs comptes Gmail sur un seul appareil. Bien qu’il soit facile de regrouper tous les e-mails de différents comptes dans une seule boîte de réception Gmail, il suffit d’ajouter une règle de filtrage pour que tout ce qui est reçu à une adresse soit transféré vers une autre. Passer physiquement d’un compte Gmail à un autre, avec des boîtes de réception et des paramètres distincts, est un processus totalement différent. Je ne dois pas ajouter que ce soit particulièrement difficile, mais il faut quelques étapes supplémentaires pour le configurer correctement.

Cliquez sur votre avatar depuis n’importe quel service Google pour commencer à gérer plusieurs comptes Google/Davey Winder

Quel que soit l’appareil que vous utilisez pour accéder à votre boîte de réception Gmail, le processus de gestion de plusieurs comptes Google est le même, avec de légères différences dans l’apparence de l’interface utilisateur. Il y a essentiellement quatre étapes à suivre.

Cliquez sur votre avatar en haut à droite de n’importe quel service Google auquel vous êtes connecté. Sélectionnez l’option ajouter un compte. Sélectionnez un compte existant que vous souhaitez ajouter et connectez-vous. Remplissez toutes les conditions d’authentification à deux facteurs et ajoutez une clé d’accès pour un accès plus rapide si vous le souhaitez. Revenez à votre avatar et vous aurez plus d’un compte parmi lesquels choisir et pourrez désormais changer à la demande.

Une fois ajouté, le changement de compte Gmail se fait en un seul clic Google/Davey Winder

Il vous suffit de répéter les étapes ci-dessus pour chaque compte que vous souhaitez utiliser sur votre appareil. Cela prend un peu de temps si vous avez beaucoup de comptes personnels à parcourir, mais cela vaut la peine de faire un petit effort maintenant pour la facilité d’utilisation à l’avenir. Le changement étant si facile, il est peu probable que vous vous retrouviez un jour pris dans les manigances de la politique de compte inactif.

Il est intéressant de noter que tous vos comptes ajoutés sont désormais connectés et donc actifs, c’est ce qui rend le basculement entre eux si simple. Cela signifie également que toute personne ayant accès à votre appareil peut également y accéder. Assurez-vous donc que votre appareil est correctement sécurisé à tout moment. Vous pouvez vous déconnecter simultanément de tous vos comptes en un seul clic pour plus de sécurité, ce qui signifie que toute personne, y compris vous, aurait besoin de vos informations d’identification, y compris 2FA ou mot de passe, pour accéder à l’un d’entre eux. Je recommanderais cette approche, mais c’est principalement parce que je suis assez paranoïaque à propos de tout ce qui touche à la sécurité. Sérieusement, même si cela prend du temps supplémentaire, si vous utilisez des mots de passe, l’accès n’est qu’à une empreinte digitale ou un scan facial. L’option la plus conviviale, bien sûr, consiste à ne garder votre compte principal connecté que jusqu’à ce que vous souhaitiez accéder à l’un des autres.