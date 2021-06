Google supprime les cartes créées par les Thaïlandais de droite ciblant les militants de la liberté d’expression

La carte générée par les utilisateurs présentait les noms complets, adresses, professions et infractions présumées de plus de 400 personnes, dont de nombreux étudiants et certains militants. Il comprenait également leurs photos, avec une boîte noire sur leurs yeux et le numéro 112 : une référence aux lois strictes de lèse-majesté de la Thaïlande qui rendent l’insulte ou la diffamation de la monarchie passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison.