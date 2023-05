Google supprime le jeu de l’esclavage – médias

‘Slavery Simulator’ a été retiré un mois après son lancement dans la boutique en ligne de Google

Google a supprimé un jeu de sa boutique en ligne au Brésil qui permettait aux joueurs d’échanger et de torturer des esclaves, à la suite des critiques de personnalités du pays sud-américain qui affirment que le géant américain de la technologie et le développeur du jeu devraient être tenus responsables.

Le jeu – appelé « Slavery Simulator » – place le joueur dans le rôle d’un propriétaire d’esclaves qui peut acheter et vendre des personnages noirs et leur infliger diverses formes de torture. Il a été retiré de la boutique en ligne de Google au Brésil mercredi, un peu plus d’un mois après sa sortie, mais reste jouable pour les plus de 1 000 personnes qui l’ont téléchargé au cours des quatre dernières semaines, selon la publication brésilienne Globo.

Une critique du jeu dans le Google Play Store le décrit comme « excellent pour passer le temps mais manque plus d’options de torture. »

Le jeu a provoqué un tollé au Brésil. « Racisme flagrant » Renata Souza, militante et politicienne noire de Rio de Janeiro, a tweeté mercredi. « L’image illustrant le jeu représente un homme blanc entouré d’hommes noirs. C’est d’une violence absurde. Google et le développeur doivent répondre de ce crime de haine et de racisme.

Le ministère brésilien de l’égalité raciale a déclaré avoir contacté le développeur, Magnus Games, ainsi que Google pour mettre en œuvre des mesures visant à restreindre le contenu raciste en ligne. Il a ajouté que les personnes derrière le jeu seront tenues légalement responsables, a rapporté jeudi le Guardian.

« Le ministère de l’égalité raciale réitère son engagement irréversible à éliminer les inégalités raciales et à promouvoir des politiques qui freinent la diffusion de contenus racistes en ligne, dans les stades de football et dans la société dans son ensemble », a déclaré l’organisme gouvernemental dans un communiqué cette semaine, faisant référence aux abus dirigés contre le footballeur brésilien Vinicius Junior lors d’un récent match en Espagne.

La législature du pays sud-américain examine actuellement des propositions visant à obliger les entreprises de médias sociaux à mettre en œuvre des mesures pour réduire les contenus criminels ou dangereux diffusés par leurs plateformes. Cela survient après que des entreprises technologiques au Brésil – y compris son bureau Google – ont été critiquées pour leur incapacité à modérer de manière adéquate les contenus racistes ou criminels.

On estime que le Brésil a transporté environ 4 millions d’esclaves d’Afrique avant de mettre en œuvre la soi-disant « loi dorée » en 1888, qui a aboli l’esclavage sous toutes ses formes. C’était le dernier pays des Amériques à le faire.