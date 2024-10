Google supprime le champ de recherche supplémentaire de vos résultats de recherche

Depuis des années, Google inclut un champ de recherche supplémentaire dans certains résultats de recherche, vous encourageant à creuser plus loin et à rechercher uniquement dans un site Web spécifique. Mais maintenant, ce champ de recherche de liens annexes disparaît parce que « l’utilisation a diminué ».

Cela fait plus de dix ans que nous avons initialement annoncé le Champ de recherche de liens annexes dans la recherche Google et au fil du temps, nous avons remarqué que l’utilisation a diminué. Dans ce contexte, et pour simplifier les résultats de recherche, nous supprimerons cet élément visuel à partir du 21 novembre 2024.

Voir ce petit champ de recherche sous le lien pour Le New York Times? C’est ce que Google retire. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité comme raccourci pour rechercher quelque chose dans Le New York Times (ou tout autre site Web qui le propose). Après la date limite de novembre, Google n’affichera plus la boîte dans toutes les langues et dans tous les pays.