Google supprime la vue HTML de base de Gmail à partir de janvier 2024

Depuis janvier 2024, Google supprime la possibilité d’afficher Gmail sur votre navigateur dans la vue HTML de base. UN nouveau poste dans le centre d’aide de Google, il est indiqué que Gmail passera automatiquement à l’affichage Standard. La vue standard est une version plus riche du programme et Basic HTML est une version simple utile pour les connexions lentes et les navigateurs obsolètes.

Dans un e-mail, un représentant de Google a reconnu que la vue HTML de base sera désactivée à partir de janvier, affirmant que ces vues « ont été remplacées par leurs successeurs modernes il y a plus de 10 ans et n’incluent pas toutes les fonctionnalités de Gmail ».

Le représentant a déclaré que les utilisateurs d’anciens navigateurs devront peut-être mettre à jour leur navigateur pour utiliser la vue Standard et a ajouté que dans les semaines à venir, les utilisateurs seront informés du changement et de la manière de passer à la vue Standard avant que la vue de base ne soit désactivée.

Qu’est-ce que l’affichage HTML de base de Gmail ?

Il est possible que vous ne connaissiez même pas la vue HTML de base, car elle n’est pas facile d’accès de nos jours. Tu peux utilise ce lienmais avant de changer, le programme vous demandera si vous « souhaitez vraiment utiliser HTML Gmail ».

« Vous êtes sur le point d’utiliser une version de Gmail conçue pour les connexions plus lentes et les anciens navigateurs », indique l’alerte. « Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Gmail, y compris les catégories de boîte de réception, les images et les actions rapides, veuillez utiliser la dernière version de Gmail (recommandée). »

Même maintenant, Google vous demandera si vous souhaitez vraiment passer à la version HTML basique de Gmail. Capture d’écran de Gael Fashingbauer Cooper/CNET

Lorsque j’ai insisté sur le fait que je voulais changer, on m’a montré une mise en page très basique et exiguë qui m’a rappelé les débuts de la messagerie électronique sur navigateur. Mais je ne suis pas le public cible de la vue HTML basique : ma connexion est rapide, mon navigateur est à jour et je ne suis pas malvoyant.

Problèmes d’accessibilité

Le changement à venir « est également une perte pour certains utilisateurs aveugles et malvoyants, car la vue standard de Gmail n’est pas entièrement compatible avec les lecteurs d’écran tiers et d’autres outils », rapports Andrew Heinzman sur How-To Geek.

Le représentant de Google a déclaré à CNET que la société s’engage à offrir aux utilisateurs des options d’accessibilité de pointe.

« La vue standard de Gmail prend en charge les meilleures fonctionnalités d’accessibilité de sa catégorie », a déclaré le représentant. « Aujourd’hui, la vue Gmail standard est compatible avec les lecteurs d’écran dans toutes les langues prises en charge par Gmail. La vue HTML de base n’est compatible avec les lecteurs d’écran que pour les utilisateurs dont Gmail est défini sur l’anglais américain. »

Pratik Patelun coach en leadership exécutif aveugle, a déclaré dans un e-mail que de nombreuses personnes aveugles et malvoyantes trouvaient la vue standard de Gmail difficile à utiliser « en raison de modèles d’utilisation complexes, d’éléments de conception inaccessibles et d’une navigation inefficace ».

« La vue HTML a été utilisée par de nombreuses personnes aveugles et malvoyantes pour accomplir des tâches rapidement et efficacement », a-t-il déclaré. « Les gens trouvent souvent plus rapide d’accomplir des tâches via l’interface HTML plutôt que via l’interface standard. »

Selon Patel, la vue Standard de Google est moins utilisable en raison d’incohérences et de décisions de conception qui vont à l’encontre des modèles d’interaction utilisateur établis, tels que des problèmes liés à la sélection des messages.

« Ces types de problèmes d’utilisabilité ont un impact sérieux sur l’efficacité avec laquelle les personnes aveugles peuvent gérer leurs e-mails avec l’interface standard, les incitant à se tourner vers l’interface HTML où les choses sont au moins cohérentes », a-t-il déclaré. « J’aimerais voir Google s’engager avec ses utilisateurs pour résoudre ces problèmes. »