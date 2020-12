Google a abandonné la télé-caméra de la 4e génération et a mis une caméra ultra large sur le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G à la place. Certains utilisateurs étaient ravis d’utiliser le mode Astrophotographie avec le champ de vision plus large offert par le nouvel appareil photo, mais ils ont été déçus des résultats car les images sont sorties bruyantes et avec une teinte très perceptible.

Bonne nouvelle – Google a résolu le problème. Mauvaise nouvelle – le correctif vient de supprimer l’option Astrophotographie pour la caméra ultra large. Ce changement semble être arrivé avec la version 8.1 de l’application Google Camera.











Photos d’astrophotographie du Pixel 5: appareil photo principal ou ultra large

L’appareil photo principal peut toujours capturer des photos impressionnantes de la Voie lactée, mais ce n’est probablement pas la réponse que les gens espéraient lorsqu’ils ont signalé le problème pour la première fois sur le forum d’assistance Google.

Google a mis à jour la page Night Sight avec le message suivant:

Important: sur le Pixel 4a (5G) et le Pixel 5, l’astrophotographie ne fonctionne que sur des paramètres de zoom égaux ou supérieurs à 1x.

Il semble que l’appareil photo ultra large 16 MP utilisé sur les deux pixels ne soit tout simplement pas à la hauteur de la tâche de capturer plusieurs longues expositions nécessaires au traitement d’une photo d’astrophotographie. Peut-être que l’équipe Google proposera un nouveau traitement amélioré et réactivera la caméra ultra large ou peut-être qu’elle balaiera simplement le problème sous le tapis et passera à autre chose.

