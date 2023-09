Google supprime « Écrit par des personnes » de la mise à jour du contenu utile

Google a discrètement supprimé la suggestion selon laquelle le texte d’un site Web devrait être « écrit par des personnes » de ses conseils destinés aux propriétaires de sites qui souhaitent améliorer leurs résultats de recherche, un changement repéré pour la première fois par Google. Terre des moteurs de recherche. Ce changement va probablement accélérer le déluge de contenu généré par l’IA qui commence déjà à se répandre sur le Web, en partie grâce aux outils que Google lui-même est en train de construire.

Jusqu’à la semaine dernière, Google indiquait clairement que la paternité humaine était l’un des facteurs les plus importants dans la hauteur des liens vers un site dans les résultats de recherche de Google. La toute première phrase de la précédente mise à jour du contenu utile de Google indiquait que ses algorithmes étaient réglés pour garantir que les utilisateurs voient « le contenu écrit par des personnes, pour des personnes, dans les résultats de recherche ». Mais depuis le 14 septembre 2023, ce n’est plus le cas. Le la page dit maintenant seulement que Google veut du « contenu créé pour les gens » mais n’a rien à dire sur qui ou quoi doit écrire. Auparavant, il n’était pas toujours clairement clair si Google pénaliserait le contenu pour la paternité d’un robot.

« Cette modification était un petit changement dans notre documentation pour le système de contenu utile (lancé en août 2022) afin de mieux l’aligner sur notre conseils sur le contenu généré par l’IA sur la recherche, dont nous avons discuté assez longuement », un Le porte-parole de Google a déclaré par e-mail. « En bref, la recherche se préoccupe avant tout de la qualité du contenu que nous classons par rapport à la manière dont il a été produit. Si le contenu est produit uniquement à des fins de classement (que ce soit par l’intermédiaire d’humains ou d’automatisation), cela violerait notre politique anti-spam. policieset nous y répondrons sur la recherche, comme nous le faisons avec succès avec du contenu produit en masse depuis des années.

C’est une différence subtile avec des implications majeures. De nombreux sites Web et publications construisent l’intégralité de leurs stratégies éditoriales autour des performances sur Google, et l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) est une industrie multimilliardaire. Des millions de personnes consultent les rares informations fournies par Google sur ses systèmes, et les plus petits changements peuvent avoir des effets sismiques.

Le business d’Internet vit et meurt sur la première page de Google, mais à bien des égards, amener votre site Web au sommet est un jeu de devinettes. Google propose quelques conseils. La société affirme que ses algorithmes classent les pages en fonction de leur « utilité », et environ une fois par an, Google publie le rapport. Mise à jour du contenu utilequi comprend des détails sur la manière dont ses systèmes jugent la pertinence et définissent « l’utilité ».

Dans un sens, le langage utilisé dans la mise à jour du contenu utile concerne le marketing et les relations publiques. Google est si influent que certains accusent l’entreprise d’encourager les sites Web à rédiger du contenu conçu pour les robots de l’entreprise, plutôt que pour les personnes qui cliquent finalement sur les liens proposés par la recherche. C’est une mauvaise image pour une entreprise qui affirme que trouver des informations utiles est sa seule mission.

Les recommandations de recherche de Google évoluent à mesure que l’IA capable de générer du texte crédible se multiplie. En août, Gizmodo a rapporté en exclusivité que le site d’actualités technologiques CNET avait supprimé des milliers d’anciens articles dans le but d’améliorer les performances de l’entreprise dans la recherche Google, en générant une conversation à l’échelle du secteur sur ce que l’on appelle « l’élagage du contenu ». La mise à jour de contenu utile la plus récente inclut l’avertissement selon lequel effacer des articles pour donner à votre site Web un aspect « frais » est une perte de temps.

Mise à jour, 18 septembre 2023, 12 h 56 HNE : Cet article a été mis à jour avec un commentaire de Google.