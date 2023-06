Google supprime des emplois chez Waze alors qu’il continue de fusionner des produits de cartographie

Onglet Google Maps Go

Google supprime des emplois dans son service de cartographie Waze en fusionnant l’unité avec ses propres produits cartographiques.

Dans un e-mail aux employés mardi, Chris Phillips, qui supervise la division des cartes de Google appelée Geo, a déclaré que la société modifiait sa stratégie Waze pour inclure les annonces Google plutôt que d’utiliser un système d’annonces distinct. Cette décision entraînera des licenciements, selon l’e-mail, qui a été consulté par CNBC.

« Nous avons décidé de transférer la monétisation des publicités de Waze pour qu’elle soit gérée par la Global Business Organization (GBO), similaire à Google Maps », a écrit Phillips. « Malheureusement, cela entraînera une réduction des rôles axés sur la monétisation de Waze Ads dans les ventes, le marketing, les opérations et l’analyse. »

La société espère « créer un produit Waze Ads plus évolutif et optimisé », a écrit Phillips, ajoutant qu’elle « réduira le produit Waze Ads actuel pendant que nous nous concentrons sur la création de nouvelles annonces Waze alimentées par Google Ads ».

Phillips a déclaré que la société informerait les annonceurs et les partenaires du changement mercredi, et a déclaré aux employés que son équipe répondrait aux questions et partagerait ses plans pour les prochaines étapes lors de « notre prochaine mairie de Waze » le 11 juillet.

L’e-mail n’indiquait pas le nombre d’emplois qui seraient supprimés et Google n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire. L’unité Waze compte plus de 500 employés, selon la documentation interne consultée par CNBC. Google a acquis Waze pour environ 1,3 milliard de dollars en 2013.

Après une année de ralentissement spectaculaire de la croissance des revenus, Alphabet, la société mère de Google, a annoncé en janvier qu’elle licenciait 12 000 employés, soit 6 % de ses effectifs. La société a également éliminé certains projets, en a réduit d’autres et a déclaré qu’elle se concentrait sur l’amélioration de son efficacité.

Depuis décembre, Google est consolider Waze avec sa propre unité Geo, qui supervise les cartes. Dans le cadre du remaniement, la société a annoncé que le PDG de l’époque, Neha Parikh, démissionnerait.

L’application Waze utilise une technique de crowdsourcing qui lui permet de déterminer l’itinéraire de conduite le plus rapide d’un endroit à un autre, avec les informations de trafic les plus récentes. Waze compte environ 140 millions d’utilisateurs actifs.

« Des décisions comme celles-ci sont incroyablement difficiles », a écrit Phillips. « Chacun de ces Wazers a contribué au succès et à la culture de Waze, et je tiens à exprimer ma gratitude et mon respect pour ce qu’ils ont accompli. »

Un porte-parole de Google n’a pas immédiatement fourni de commentaire.

