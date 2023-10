Google supprime des dizaines d’emplois dans la division information

Google a supprimé des dizaines d’emplois dans sa division d’information cette semaine, a appris CNBC, réduisant ses effectifs à un moment particulièrement sensible pour les plateformes et les éditeurs en ligne.

On estime que 40 à 45 travailleurs de Google News ont perdu leur emploi, selon un porte-parole du Syndicat des travailleurs d’Alphabet, qui ne connaissait pas le nombre exact.

Un porte-parole de Google a confirmé les réductions mais n’a pas fourni de chiffre et a déclaré que des centaines de personnes travaillaient encore sur le produit d’information.

« Nous sommes profondément attachés à un écosystème d’information dynamique, et l’information fait partie de cet investissement à long terme », a déclaré le porte-parole. « Nous avons apporté quelques changements internes pour rationaliser notre organisation. Un petit nombre d’employés ont été touchés. Nous soutenons chacun avec une période de transition, des services de reclassement et des indemnités de départ alors qu’ils recherchent de nouvelles opportunités chez Google et au-delà. »

Google Actualités présente des liens vers des articles provenant de milliers d’éditeurs et de magazines. Il s’agit d’un onglet populaire pour les personnes qui utilisent la recherche Google, leur permettant de trouver les articles les mieux classés sur un sujet particulier.

Ces licenciements surviennent dans le contexte d’une guerre entre Israël et le Hamas qui a coûté la vie à des milliers de personnes en Israël et à Gaza depuis le 7 octobre et 20 mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les deux guerres ont engendré une recrudescence de la propagation de la désinformation sur le Web, renforçant l’importance de Google et d’autres sites sur lesquels les utilisateurs comptent pour trouver des informations actualisées.

Le sénateur Michael Bennet, D-Colo., mardi demandé pour plus d’informations sur la façon dont Google ; X, anciennement connu sous le nom de Twitter ; Méta ; et TikTok essayaient d’arrêter la diffusion de contenus faux et trompeurs sur le conflit Israël-Hamas sur leurs plateformes.

Le chef de l’industrie de l’Union européenne, Thierry Breton, a exigé que les entreprises, dont Google, prennent des mesures plus strictes pour lutter contre la désinformation alors que le conflit s’intensifie. Breton spécifiquement adressé des lettres au PDG de Google, Sundar Pichai, et au PDG de YouTube, Neal Mohan, leur rappelant les exigences de modération du contenu en vertu de la loi sur les services numériques de l’UE.

Le porte-parole de Google a déclaré : « Ces changements internes n’ont aucun impact sur notre travail en matière de désinformation et de qualité de l’information dans News ».

Certaines entreprises technologiques ont déclaré avoir doté en personnel sur les modérateurs de contenu alors qu’ils s’efforcent de lutter contre la désinformation.

Pendant ce temps, le Canada et d’autres pays envisagent des lois qui obligeraient les plateformes technologiques à rémunérer les éditeurs pour leur travail.

Les suppressions d’emplois dans Google News font suite à des licenciements massifs dans de nombreux secteurs de l’entreprise cette année. En janvier, Google a annoncé la suppression de 12 000 emplois, affectant environ 6 % de la main-d’œuvre à temps plein. Le mois dernier, l’entreprise a supprimé des centaines de postes de son organisation de recrutement.

Un ingénieur du personnel chez Google Actualités a écrit un article sur LinkedIn mardi concernant les licenciements.

« Ce sont quelques-unes des personnes les meilleures et les plus brillantes avec qui j’ai jamais travaillé », a écrit la personne. « Nous sommes définitivement dans une situation pire sans eux. »

