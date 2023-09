Google supprime des centaines d’emplois dans son organisation de recrutement

Les employés de Google marchent devant le siège social de Google à Mountain View, en Californie, le jeudi 12 avril 2012. Google Inc. a déclaré jeudi qu’elle avait gagné 2.89 milliards de dollars, ou 8.75 dollars par action, au premier trimestre. Cela représente une hausse par rapport à 1,8 milliard de dollars, soit 5,51 dollars par action, un an plus tôt. (Photo AP/Paul Sakuma)

Paul Sakuma