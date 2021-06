Google supprime des cartes répertoriant les détails de CENTAINES de militants pro-démocratie thaïlandais doxés par des pro-royalistes

La société a supprimé les cartes lundi, au motif que le doxxing n’était pas conforme à l’utilisation prévue de Google Map : « Nous avons des politiques claires sur ce qui est acceptable pour le contenu My Maps généré par les utilisateurs. Nous supprimons les cartes générées par les utilisateurs qui enfreignent nos politiques. »

Le journaliste Andrew MacGregor Marshall, un expert publié sur la monarchie thaïlandaise, avait précédemment appelé Google Thaïlande à « gérez-le avant que quelqu’un ne soit tué ».

salut @GoogleThaïlande, des dizaines de personnes sont visées par un document Google Maps qui comprend leur adresse et des photos et les accuse d’être anti-monarchie. Vous devez régler cela au plus vite avant que quelqu’un ne soit tué. DM moi s’il vous plait pic.twitter.com/LZFa2hyqVV – Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) 28 juin 2021

L’activiste pro-monarchie Songklod « Pukem » Chuenchoopol, soutenu par une équipe de 80 volontaires, a compilé les détails des personnes critiquant le gouvernement en ligne et a tracé leurs emplacements et leurs détails personnels sur une carte. Alors que certains des visages des prétendus critiques royaux étaient cachés, le partage de leurs données privées les mettait toujours en danger de représailles. Une carte a révélé les allées et venues de près de 500 prétendus jeunes critiques et avait été vue près de 350 000 fois.

MacGregor a également partagé une image de Pukem se vantant sur Twitter de la facilité avec laquelle il était de créer les cartes, avec la légende indiquant que l’objectif de Pukem était de trouver les détails de 2 000 militants, puis de leur engager une action en justice.

Le royaliste notoire ทรงกลด ชื่นชูผล alias Phu Khem a affirmé avoir créé le document Google Maps ciblant les jeunes Thaïlandais accusés de manquer de respect à la monarchie. pic.twitter.com/SppUt5BQTo – Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) 28 juin 2021

Cela survient peu de temps après la dernière flambée de manifestations antigouvernementales, la semaine dernière, lorsque des foules de citoyens thaïlandais sont descendus dans la rue pour faire pression en faveur de réformes qui réduiraient les pouvoirs du roi. Leurs autres revendications incluent la démission du Premier ministre et de son gouvernement, une réforme constitutionnelle et la fin du harcèlement des détracteurs du gouvernement.

La loi thaïlandaise considère la diffamation, l’insulte ou la critique de la monarchie comme une infraction pénale grave et peut entraîner une peine de prison allant jusqu’à 15 ans.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!