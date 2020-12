Google, propriété d’Alphabet, a déclaré dimanche qu’il avait supprimé un certain nombre d’extensions de navigateur du conglomérat en ligne IAC / InterActive Corp pour «violations des règles» et examinait les «options d’application». « Nous continuons à avoir des conversations avec IAC concernant les politiques du Chrome Web Store et nous avons déjà supprimé un certain nombre de leurs extensions pour violation de nos politiques », a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué envoyé à Reuters.

« Nous examinons les extensions restantes et nos options d’application, et n’avons pas pris de décision concernant le statut d’IAC sur le magasin », ajoute le communiqué. Le Wall Street Journal a rapporté plus tôt que Google décidait d’imposer des sanctions sévères à IAC pour ce que Google avait conclu comme des «pratiques marketing trompeuses».

Le rapport a ajouté que Google avait déterminé que IAC avait induit les utilisateurs en erreur au sujet de ses extensions de navigateur et que l’unité Alphabet pouvait aller jusqu’à interdire ces produits de son navigateur Chrome. Dans la déclaration à Reuters, le porte-parole de Google n’a pas précisé les politiques précises qu’il estimait avoir été violées par l’IAC et n’a pas mentionné les options exactes qu’il envisageait. Une porte-parole d’IAC a contesté que les extensions enfreignaient les politiques de Google. « Google nous a pris des centaines de millions de dollars pour faire de la publicité et distribuer ces produits dans le Chrome Store », a-t-elle déclaré à Reuters dans un communiqué envoyé par e-mail.

« Il n’y a rien de nouveau ici – Google a utilisé sa position pour réduire notre activité de navigation au dernier petit coin d’Internet, qu’ils cherchent maintenant à annuler », ajoute le communiqué. Les enquêteurs de Google ont constaté que les extensions de navigateur d’IAC promettent souvent des fonctions qu’elles ne fournissent pas et orientent les utilisateurs vers des publicités supplémentaires, a rapporté le WSJ, citant des sources et des documents.

Jusqu’à présent, Google n’a pas donné suite à la recommandation interne de son équipe de confiance et de sécurité Chrome concernant l’IAC, en partie parce que les deux sont rivaux dans certaines catégories et parce que les dirigeants de Google craignent que les sanctions puissent être considérées comme anticoncurrentielles, a rapporté le journal. .com / 2JZcHf1.

La porte-parole de l’IAC a déclaré que Google avait approuvé ses extensions dans le Chrome Store pendant des années dans le cadre de l’accord de partenariat des entreprises.

« Google exerce un contrôle important sur ce que nous faisons avec ces produits », a-t-elle déclaré dans le communiqué.