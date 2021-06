Google suit Apple en permettant aux utilisateurs de désactiver le suivi des publicités sur Android

Apple a apporté un changement important avec iOS 14.5, obligeant les développeurs d’applications à demander explicitement l’autorisation de l’application pour suivre les informations de l’utilisateur pour les publicités personnalisées. Le changement d’Apple visait à offrir à ses clients plus de confidentialité et de transparence en matière de collecte de données.

Invite de transparence du suivi des applications d’Apple sur iOS

Google a confirmé qu’il modifiera également pour les utilisateurs d’Android la désactivation du suivi des publicités, mais pas de la même manière explicite qu’Apple l’a fait. À partir d’Android 12, les développeurs n’auront plus accès à l’identifiant publicitaire de l’utilisateur et, si demandé, il renverra une chaîne de zéros.

Actuellement, les téléphones Android ont la possibilité de « Désactiver la personnalisation des annonces » et cela se trouve dans Paramètres > Google > Annonces. Pourtant, une application peut demander un identifiant publicitaire, contournant l’option de l’utilisateur car il est utilisé à d’autres fins d’analyse. Avec le nouveau changement d’Android 12, Google proposera une méthode alternative d’analyse et de prévention de la fraude qui n’utilise pas l’identifiant publicitaire et les applications ne pourront pas collecter l’identifiant si l’utilisateur s’est désinscrit.

À partir de fin 2021, lorsqu’un utilisateur désactivera la publicité ciblée par centres d’intérêt ou la personnalisation des annonces, l’identifiant publicitaire ne sera plus disponible. Vous recevrez une chaîne de zéros à la place de l’identifiant.

Le cœur de métier de Google est la vente d’annonces, donc rendre l’option plus transparente comme Apple affecterait plus significativement ses résultats. Faire l’option Opt-out permettrait à ceux qui ne sont pas au courant de l’option de continuer à être suivis. Ce n’est que lorsqu’un utilisateur est informé et conscient que l’option existe qu’il peut se désinscrire. D’autre part, la méthode Opt-in d’Apple a été repoussée par Facebook, qui vend également des publicités et collecte des données auprès de ses utilisateurs via l’application. Facebook a même lancé une campagne au nom des petites entreprises pour convaincre les utilisateurs d’autoriser le suivi.

Selon la page d’assistance de Google concernant l’identifiant publicitaire, le changement commencera fin 2021 sur les appareils fonctionnant sous Android 12 et début 2022 pour tous les appareils prenant en charge les services Google Play.

