Le dernier ajout au service Stree View de Google vous donne la possibilité de contribuer à des panoramas complets à 360 degrés qui peuvent être utilisés plus tard dans Maps sans avoir besoin des voitures Street View emblématiques de Google. Connected Photos s’appuie sur l’ARCore de Google pour assembler les photos générées par les utilisateurs capturées via l’application Android Street View, qui seront ensuite automatiquement alignées et publiées par Google dans l’onglet Street View de Google Maps.

Cette fonctionnalité, qui est toujours en version bêta, aidera Google à ajouter des options Street View à de nouveaux emplacements et à conserver un visuel plus à jour des emplacements Street View actuels. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour capturer du contenu en marchant, à vélo ou directement depuis votre voiture.

Google assure qu’il traitera toujours les images avec les mêmes contrôles de confidentialité que sur son propre contenu capturé Street View, y compris les visages flous et les plaques d’immatriculation de voiture. Le contenu capturé avec le nouveau mode est déjà mis en œuvre à partir de pays comme le Brésil, le Japon et le Nigéria.

La version bêta de Connected Photos est disponible pour les utilisateurs de l’application Street View avec des téléphones Android ARCore compatibles au Canada (Toronto), aux États-Unis (New York et Austin, Texas) ainsi qu’au Nigeria, en Indonésie et au Costa Rica. D’autres régions seront bientôt ajoutées.

La source