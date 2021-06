Google Street View aide les gens à revoir leurs proches décédés «gelés dans le temps»

La perte d’un être cher entraîne une vague de chagrin, et ses biens et ses photos sont parfois la seule preuve physique et tangible de son existence. À l’exception des photos physiques, parfois des souvenirs numériques suffisent également. N’oubliez pas que les utilisateurs de médias sociaux partagent désormais des rappels numériques de leurs proches décédés. Dans une nouvelle tendance, les images Google Street View mettant en vedette des amis et des parents permettent aux gens de revivre leurs moments. La tendance a été déclenchée par une publication sur le compte Twitter Fesshole, qui demande aux abonnés de soumettre des aveux anonymes, dont beaucoup sont explicites. L’affiche originale indiquait qu’ils avaient recherché sur la plate-forme cartographique des images prises avant la mort de leur père. Lancé en 2007, Google Street View fait désormais partie de presque tous les pays du monde.

« Je vais sur Google maps pour les images qui ont été datées comme ayant été prises avant la mort de mon père afin que je puisse me promener un peu dans un monde où il est toujours avec moi », lit-on dans le tweet.

Je vais sur Google maps pour les images qui étaient des dates prises avant la mort de mon père afin que je puisse me promener un peu dans un monde où il est toujours avec moi. — Fesshole (@fesshole) 16 juin 2021

Bientôt, les gens partageaient des photos de Google Street View qui les a toujours.

Un utilisateur, Neil Henderson, a résumé pourquoi ces photos Google Street View sont différentes de tout autre souvenir : elles semblent réelles. « La chose étrange, c’est que j’ai littéralement des centaines de photos de mon père, mais la vue sur Google Street View est assez touchante, comme s’il était toujours là », a-t-il écrit.

Ce n’est pas la première fois que les gens réalisent que Google Street View réunit la famille.

Mon grand-père est décédé il y a quelques années. Nous n’avons pas pu lui dire au revoir. Hier, nous avons découvert que Google Maps avait finalement traversé sa ferme et comme nous étions curieux de la parcourir, là où la route se termine, il y a mon grand-père, juste assis là. 😭 pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ– yajaira (@yajairalyb) 7 janvier 2020

Matthew JX Malady en 2015, dans un article du New Yorker intitulé » Les fantômes dans nos machines « , a écrit ce que c’était que de trouver sa mère sur une vieille photo de rue, » La confluence des émotions, quand j’ai enregistré ce que j’étais regarder, ne ressemblait à rien de ce que j’avais jamais connu – quelque chose qui s’apparentait à la poussée simultanée d’un million de sentiments qui se chevauchent. Il y avait de la joie, certainement : « Maman ! Je vous ai trouvé! Pouvez-vous le croire ? » — mais aussi une profonde, profonde tristesse. Il y avait du chagrin et de la douleur, de la curiosité et de l’émerveillement, et tout, apparemment, entre les deux. »

Peut-être que toutes les technologies modernes ne sont pas mauvaises. Mais que se passe-t-il si un jour les photos sont mises à jour ? Il existe un moyen de revenir sur les incarnations précédentes – en appuyant sur l’icône de l’horloge en haut à gauche de Google Maps (la fonctionnalité n’apparaît pas sur Google Earth), si elle est toujours là.

