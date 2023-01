Google Street View a un côté extrêmement étrange : comment le trouver

Il était une fois, en Ontario, un homme qui fouillait sur la banquette arrière d’une voiture blanche. Je ne sais pas ce qu’il cherchait, mais un jour, il deviendrait connu sous le nom de Tripod Man. Tripod Man a gagné son surnom non pas à cause de ses talents de photographe, mais parce que quelqu’un chez Google a assemblé des images de lui de telle manière qu’il ressemblait lui-même à un trépied. Ensuite, ils ont publié les photos sur Internet.

C’est le chaos de Google Street View.

Pour les ingénieurs de Google, l’objectif de Street View est clair. Conduisez, faites du vélo, marchez et naviguez à travers le monde avec un appareil photo, prenez des photos de tout le long du chemin et assemblez-les pour créer une vue à 360 degrés de divers endroits pour que le monde puisse en profiter sur Internet. Des chameaux sur le chemin ? Peu importe. Les toboggans sont le seul moyen de déplacement ? Quelqu’un entre. Les images panoramiques ne s’alignent pas parfaitement ? Homme trépied.

Il y a même un 360 de la Station spatiale internationale sur “Street” View – sur ce coin d’Internet, le ciel n’est, en fait, pas la limite. Et maintenant, Neal Agarwal, un développeur mieux connu sous son personnage en ligne neal.fun, a pris la beauté désordonnée de Google Street View et l’a transformé en un programme en ligne intelligent qui peut prendre des heures de votre temps.

Ça s’appelle le Merveilles de Street View, et d’un simple clic sur un bouton, ce site vous amènera à des centaines de sous-produits accidentellement effrayants, spectaculaires, artistiques, étranges et époustouflants du système de cartographie révolutionnaire de Google. Sans doute les meilleures parties.

“J’ai passé quelques semaines à compiler une liste d’endroits étranges et intéressants à partir d’articles et de listes, puis j’ai essayé de les trouver sur Google Street View”, m’a dit Agarwal. “D’autres personnes ont également partagé des endroits étranges et des anomalies qu’ils ont trouvés sur Street View au fil des ans, et j’ai donc essayé de les trouver et de les inclure également. Je pense que j’ai passé des dizaines d’heures sur Street View au cours du mois dernier. “

Je veux dire, en feuilletant, j’ai réussi à apercevoir une ville minière abandonnée du Montana qui ressemble sérieusement à l’un des décors de Red Dead Redemption II. Au Kenya, j’ai vu un adorable équipage d’éléphants prendre de l’ombre sous un arbre pendant que la caméra Street View de Google passait. Et j’aime que quelque part dans ce monde se trouve un parc d’attractions appelé Pistachio Land, qui abrite la plus grande pistache du monde.

Faire glisser votre vue vers le bas dans les dunes sablonneuses d’Abu Dhabi vous montrera que le géant de la technologie était si dévoué au bit qu’il a installé des caméras sur le dos d’un chameau pour capturer toute la gloire des Émirats arabes unis. En Finlande, il semble y avoir un champ d’épouvantails aux vêtements colorés dignes à la fois d’un film Disney et d’un cauchemar.

C’est à la fois enrichissant et relaxant de continuer à cliquer sur la collection d’Agarwal des Hall of Famers de Google Street View.

“Je pense que Street View représente notre rêve de vouloir parcourir le monde dans le confort de notre maison”, a déclaré Agarwal. “Je me souviens avoir passé des heures sur Street View quand j’étais adolescent, explorant différents pays et apprenant tellement. Je voulais que le site donne un sentiment similaire à StumbleUpon, où l’on a l’impression de tomber sur des endroits sympas dans le monde.”

Si vous n’êtes pas familier avec StumbleUpon, il y a plusieurs années, il était considéré comme un remède à l’ennui. Tout ce que vous aviez à faire était d’aller sur le site Web de StumbleUpon, de cliquer sur un bouton et un coin sympa d’Internet apparaîtrait sur votre écran. Il y avait des jeux uniques, des articles de recherche et des sites aléatoires qui changeaient de couleur lorsque vous appuyiez sur différentes touches fléchées. C’était exactement le genre d’endroit où des programmes tels que celui d’Agarwal – y compris ce simulateur de lancement d’astéroïdes – pouvaient tomber par hasard.

À l’heure actuelle, Agarwal a déclaré que Wonders of Street View comptait environ 300 emplacements à parcourir. “Le site intègre les vues de Google Maps”, a-t-il déclaré. “Je veux vraiment continuer à ajouter plus de vues sur la rue ! Si quelqu’un trouve quelque chose de cool sur la vue sur la rue, n’hésitez pas à me l’envoyer.”

Lorsqu’on lui a demandé son emplacement préféré pour le moment, Agarwal a déclaré que même si la vue la plus époustouflante est celle de l’ISS, son numéro un est ce qu’on appelle Le tunnel de Ramen instantané au musée de la tasse et des nouilles au Japon.

“Un deuxième proche”, a déclaré Agarwal, “serait Tripod Man.”