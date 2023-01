Google Store, les hôtels, les vols et d’autres services afficheront des informations plus précises dans l’UE

Le réseau de coopération pour la protection des consommateurs (CPCN) de l’UE est en pourparlers avec Google depuis 2021 pour rendre certains services en ligne plus transparents et mieux alignés sur les réglementations de blocage géographique de l’Union.

Le Google Play Store vous permet de parcourir les versions destinées à différents pays de l’UE – quelque chose que vous ne saviez peut-être pas (Voici comment). Google a accepté de rendre cette option plus visible pour les utilisateurs. Google vous permet de changer de pays de résidence une fois par an, mais certaines des restrictions qui s’appliquent enfreignent les réglementations de blocage géographique, selon le CPCN.

En outre, Google permettra d’utiliser les services de paiement de n’importe quel pays membre de l’UE. Les développeurs d’applications doivent également se conformer aux règles de blocage géographique, donc Google s’assurera qu’ils sont informés des détails.

Quant à l’achat de matériel sur le Google Store, l’entreprise a accepté d’afficher plus clairement certains détails : frais de livraison, droit de rétractation et disponibilité des options de réparation et de remplacement.

Si vous utilisez Google Hotels and Flights pour planifier vos voyages, vous remarquerez bientôt quelques changements. Par exemple, il peut parfois être déroutant de savoir si vous faites affaire avec Google ou si l’entreprise agit simplement en tant qu’intermédiaire. Cela sera éclairci.

De plus, toutes les remises affichées contiendront également des informations claires sur le prix utilisé comme référence. De plus, Google précisera que les avis sur la plateforme Google Hotels ne sont pas vérifiés.











Google a accepté d’augmenter la transparence des offres et des avis qu’il répertorie

Google s’est engagé à suivre les mêmes directives de transparence que les autres grandes plateformes de réservation comme Expedia et Booking.com.

Les modifications que Google a acceptées n’ont pas encore été mises en œuvre et il n’est pas clair quand elles entreront en vigueur. Le CPCN et les autorités locales continueront de surveiller la situation pour assurer la conformité.

Le commissaire à la justice, Didier Reynders, a déclaré: “Encore aujourd’hui, près de trois ans après le début de la pandémie de COVID-19 et les blocages qui ont suivi, nous voyons un nombre croissant de consommateurs se tourner vers Internet pour réserver leurs vacances, faire des achats ou consulter un revoir. Les consommateurs de l’UE ont droit à des informations claires et complètes leur permettant de faire des choix éclairés. Les engagements pris par Google sont un pas en avant dans cette direction. Nous appelons Google à se conformer pleinement au règlement sur le blocage géographique, en veillant à ce que les consommateurs puissent bénéficier des mêmes droits et accéder au même contenu, où qu’ils se trouvent dans l’UE.

