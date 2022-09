Google Stadia s’arrête, les remboursements arrivent

Google a annoncé aujourd’hui la fermeture de Stadia, son service de streaming de jeux.

Dans le annonce article de blog, Google a reconnu que Stadia n’avait pas réussi à obtenir le succès escompté et a décidé de mettre fin au service au début de l’année prochaine :

Il y a quelques années, nous avons également lancé un service de jeux grand public, Stadia. Et bien que l’approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs ait été construite sur une base technologique solide, elle n’a pas gagné l’adhésion des utilisateurs que nous attendions, nous avons donc pris la décision difficile de commencer à mettre fin à notre service de streaming Stadia.

La bonne nouvelle ici est qu’ils suggèrent de rembourser tous vos achats liés à Stadia, à la fois matériels et logiciels. Le message mentionne spécifiquement que “tous” les achats de matériel Stadia sur le Google Store et “tous les jeux et contenus complémentaires” également :

Nous sommes reconnaissants aux joueurs dévoués de Stadia qui nous accompagnent depuis le début. Nous rembourserons tous les achats de matériel Stadia effectués via le Google Store, ainsi que tous les achats de jeux et de contenus complémentaires effectués via le magasin Stadia. Les joueurs continueront d’avoir accès à leur bibliothèque de jeux et de jouer jusqu’au 18 janvier 2023 afin de pouvoir terminer les dernières sessions de jeu. Nous prévoyons que la majorité des remboursements seront terminés d’ici la mi-janvier 2023.

Stadia fermera le 18 janvier, vous pourrez donc toujours jouer à tous vos jeux jusque-là. À ce moment-là, le service cessera de fonctionner et les remboursements devraient commencer (beaucoup pourraient être terminés d’ici là). Les détails sur les remboursements n’ont pas encore été publiés, mais Google dit s’attendre à ces informations dans les semaines à venir. Il est possible que vous deviez demander un remboursement ou tout pourrait/devrait se produire automatiquement.

Ce message d’aide Stadia seront mis à jour avec tous les détails du remboursement au fur et à mesure que Google les publiera. Si vous avez du matériel et des jeux Stadia, vous voudrez garder un œil dessus.

Quant à Stadia et à cette nouvelle, je n’ai pas grand-chose à dire. S’il y a une surprise ici, c’est que le service a duré aussi longtemps. RIP, Stade.