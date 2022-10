Google Stadia s’arrête en 2023, tous les achats seront remboursés

Le service de jeu en nuage Google Stadia fermé le 18 janvier, a déclaré le géant de la recherche dans un article de blog jeudi. Google remboursera tout le matériel Stadia acheté via son Google Store, ainsi que tous les jeux et contenus complémentaires achetés sur son magasin Stadia.

Le géant de la technologie vise à ce que tous les remboursements soient effectués d’ici la mi-janvier.

Les personnes utilisant Stadia pourront toujours accéder à leurs bibliothèques de jeux, y compris les jeux Pro si vous aviez un abonnement Pro actif à partir de jeudi. Dans un e-mail envoyé aux joueurs, Google a averti que la prise en charge des jeux par les éditeurs peut varier et qu’il est possible que votre expérience de jeu soit affectée pendant la période d’arrêt (suggérant que certains jeux pourraient disparaître ou perdre des fonctionnalités plus tôt).

Il semble que Google n’ait pas informé de nombreux développeurs de la fermeture avant la publication du blog public. Les créateurs de Destiny 2 Bungie a tweeté jeudi à propos de élaborer un “plan d’action” dans la foulée de l’annonce. Assassin’s Creed le développeur Ubisoft a l’intention d’autoriser les joueurs qui ont acheté ses jeux sur Stadia pour les amener sur PC via son service de distribution numérique Ubisoft Connect, a-t-il déclaré vendredi.

Bien que Stadia fermera ses portes le 18 janvier 2023, nous sommes heureux d’annoncer que nous nous efforçons de transférer les jeux que vous possédez sur Stadia sur PC via Ubisoft Connect. Nous aurons plus à partager concernant des détails spécifiques ainsi que l’impact pour les abonnés Ubisoft+ à une date ultérieure. — Assistance Ubisoft (@UbisoftSupport) 30 septembre 2022

Google a parlé à au moins un studio (développeur Luxor Evolved Vieux crâne) concernant le remboursement du manque à gagner résultant du changement brutal, Axios signalé Vendredi.

Expliquant cette décision, le vice-président et directeur général de Stadia, Phil Harrison, a noté les investissements de Google dans les jeux via son service de distribution numérique Google Play, sa technologie cloud et le streaming YouTube.

“Il y a quelques années, nous avons également lancé un service de jeux grand public, Stadia”, a-t-il déclaré dans le billet de blog. “Et bien que l’approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs ait été construite sur une base technologique solide, elle n’a pas gagné l’adhésion des utilisateurs que nous attendions, nous avons donc pris la décision difficile de commencer à mettre fin à notre service de streaming Stadia.”

De nombreux employés de l’équipe Stadia seront réaffectés à d’autres rôles au sein de Google, indique le blog.

Le service de cloud gaming lancé en novembre 2019, a reçu un accueil mitigé.



Now playing:

Watch this:



Playing Google Stadia for the first time



7:03



“Stadia isn’t delivering new games [at the moment], il essaie simplement de proposer une nouvelle façon de jouer en streaming. Un que vous pouvez déjà obtenir auprès d’autres fournisseurs”, écrivait Scott Stein de CNET à l’époque. “Jusqu’à ce que Google trouve un moyen de boucler YouTube et de développer des jeux compétitifs à grande échelle vraiment uniques, Stadia ne vaut pas encore votre temps.”

Malgré quelques des jeux solides dans sa bibliothèque, Stadia n’a pas réussi à évoluer. Google fermé son studio de développement interne en 2021, laissant entendre que ses ambitions de jeu s’éloignaient de Stadia.

Stadia avait également beaucoup de concours de jeux en nuageavec Xbox, PlaystationNvidia et Amazone tous offrant des alternatives.

Cela n’a pas été un échec total pour l’entreprise, Harrison affirmant que la technologie peut être appliquée à YouTube, Google Play et ses projets de réalité augmentée.

Cette technologie sera également mise à la disposition des partenaires industriels de Google. Sony a donné une longueur d’avance à son propre service de streaming en 2015 en acheter les brevets d’OnLive — un service de streaming en début de partie – peu de temps avant la fermeture de la startup autrefois prometteuse.