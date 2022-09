Google Stadia fermera l’année prochaine, tous les achats seront remboursés

Le service de jeu en nuage Google Stadia fermé le 18 janvier 2023, a annoncé jeudi le géant de la recherche. Il remboursera tout le matériel Stadia acheté via le Google Store, ainsi que tous les jeux et contenus complémentaires achetés sur le magasin Stadia.

Il vise à ce que tous les remboursements soient effectués d’ici la mi-janvier.

Expliquant cette décision dans un article de blog, le vice-président et directeur général de Stadia, Phil Harrison, a souligné les investissements de Google dans les jeux via son service de distribution numérique Google Play, la diffusion en continu sur YouTube et sa technologie cloud.

“Il y a quelques années, nous avons également lancé un service de jeux grand public, Stadia”, écrit-il. “Et bien que l’approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs ait été construite sur une base technologique solide, elle n’a pas gagné l’adhésion des utilisateurs que nous attendions, nous avons donc pris la décision difficile de commencer à mettre fin à notre service de streaming Stadia.”

De nombreux employés de l’équipe Stadia seront réaffectés à d’autres rôles au sein de Google, a noté Harrison.