Google Stadia est terminé

Les lumières se sont éteintes sur Google Stadia hier comme prévu. L’époque où Google possédait une société de streaming de jeux est révolue, du moins pour le moment et sous cette forme. Qui sait ce qu’ils feront avec la technologie innovante derrière, mais il est temps pour vous de trouver une nouvelle plate-forme de jeu si Stadia avait retenu votre attention.

Si vous vous dirigez vers le site Stadia aujourd’hui, vous verrez le message ci-dessous qui se lit comme suit : “Merci d’avoir joué avec nous. Stadia a été fermé le 18 janvier 2023. » Il y a un bouton inclus avec le message qui vous permet de consulter la FAQ et d’en savoir plus sur les remboursements, que vous devriez déjà avoir reçus.

Pour ceux qui l’ont manqué, Google a fourni cette semaine un outil de déverrouillage Bluetooth qui vous permet de transformer votre manette Stadia d’un appareil uniquement Wi-Fi en un appareil pouvant être couplé via Bluetooth à votre téléphone ou à votre PC. Ils ne fonctionneront plus avec Stadia, bien sûr (parce que c’est fait), mais vous pouvez jouer à des jeux Android ou avec une console si elle prend en charge Bluetooth, ce genre de chose, et en tirer encore un peu de vie. Le contrôleur Stadia est plutôt sympa. L’outil de déverrouillage était un cadeau merveilleux qui gardera les contrôleurs en vie et travaillera dans le futur au lieu de devenir une poubelle.

Quant aux mots d’adieu à Stadia, je n’en ai pas beaucoup. J’ai fait un peu de jeu via le service et je l’ai trouvé assez bon. Le problème pour Stadia était peut-être la bibliothèque de jeux qu’elle proposait et ce sentiment étrange de ne pas en posséder vraiment, même si vous avez déboursé 60 $ pour un jeu. Mais c’était une excellente option pour ceux qui voulaient jouer à des jeux AAA et obtenir des performances premium sans une plate-forme de jeu ou une console coûteuse. Stadia a plutôt bien fonctionné.

Google a certainement fermé le service de la meilleure façon possible. Ils ont fourni de nombreux préavis à la base d’utilisateurs, ont tout remboursé, y compris le matériel, et ont tout mis fin en donnant à leurs contrôleurs autrefois verrouillés une nouvelle voie à suivre.

Si vous étiez un utilisateur de Stadia, je suis désolé pour votre perte. Faites-nous savoir comment vous allez jouer à l’avenir.