Près d’un mois après l’annonce de son application Web iOS et un an après le lancement du service, Google Stadia est désormais opérationnel sur iPhone et iPad. Pour l’instant, la plate-forme n’est prise en charge que sur le navigateur Web Safari d’Apple et vous devrez utiliser la dernière version d’iOS 14.3 / iPadOS 14.3 sur votre appareil pour y accéder.

L’accès à votre catalogue de jeux et à tout le jeu se fait directement dans le navigateur une fois que vous vous connectez à votre compte. Google vous recommande également d’ajouter un raccourci Web sur votre écran d’accueil pour une expérience optimale. Vous pourrez jouer à tous les jeux via les commandes tactiles directement sur votre appareil. Le contrôleur Stadia de Google ainsi que le contrôleur DualShock 4 de Sony et le contrôleur Xbox One de Microsoft sont également officiellement pris en charge.

Apple n’a pas autorisé une application Stadia appropriée, car elle estimait qu’elle enfreignait les conditions générales de l’App Store. GeForce Now de Nvidia a suivi une approche similaire à Google Stadia lors du lancement de son application Web le mois dernier, tandis que le service xCloud de Microsoft a été bloqué par Apple, bien qu’il devienne également une application de navigateur au printemps 2021.

Google Stadia est actuellement disponible dans plus de 22 pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, l’Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède et la Suisse et la République tchèque.

