Aalyria est une nouvelle startup dérivée d’Alphabet, parent de Google, qui veut utiliser des lasers pour pousser Internet sur de longues distances et fournir des vitesses allant jusqu’à 1,6 térabits par seconde, a indiqué la société dans un communiqué de presse mardi. C’est nettement plus rapide que le service gigabit que les consommateurs peuvent obtenir aujourd’hui auprès des fournisseurs d’accès Internet haut débit.

Le spin-off de Google affirme que sa technologie peut fournir Internet à des régions éloignées du monde et à des récepteurs sur des corps célestes, comme un rover sur Mars ou un camp de base lunaire.

“Nous pouvons orchestrer des maillages urbains à grande vitesse et des opérations de réseau unifié mondial, et nous pouvons aider à connecter les trois prochains milliards de personnes”, a déclaré Chris Taylor, PDG d’Aalyria, dans le communiqué. “Nous pouvons le faire aujourd’hui – et à grande échelle.”

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les deux technologies vantées par Aalyria sont Spacetime et Tightbeam. Spacetime est une plate-forme logicielle qui gère des réseaux de stations au sol, d’avions, de satellites, de maillages urbains et d’autres systèmes pour optimiser les liaisons d’antennes terrestres, maritimes et aériennes. Tightbeam est une “technologie avancée d’optique spatiale sans lumière cohérente” qui utilise des lasers pour déplacer des données dans l’atmosphère et la météo “100 à 1 000 fois plus vite que tout ce qui est disponible aujourd’hui”.

Aalyria dit que le projet est encore dans six à neuf mois avant son déploiement.

Imad Khan / Crumpe



Jusqu’à présent, Aalyria a obtenu le soutien du gouvernement, comme un contrat initial de 8 millions de dollars avec la Defence Innovation Unit, ou DIU, qui vise à développer un Internet sécurisé dans l’espace pour les secteurs public et privé. La nouvelle société de télécommunications spatiales bénéficie non seulement du financement de Google, mais également d’années de recherche et développement dans ses dossiers. Aalyria vient comme Starlink, la société Internet par satellite en orbite terrestre basse de SpaceXcontinue de progresser dans la fourniture d’Internet haut débit dans le monde entier.

“La vision et l’approche technique d’Aalyria permettent, pour la première fois, une solution complète de communication et de réseau pour une dissuasion intégrée”, a déclaré Bob Work, ancien secrétaire adjoint à la Défense dans un communiqué de presse. “Il n’y a rien d’autre comme ça.”

SpaceX, Aalyria et d’autres sociétés Internet basées sur le signal visent à connecter les personnes là où l’infrastructure physique est soit impossible, soit d’un coût prohibitif. Plutôt que de laisser les habitants des régions éloignées s’appuyer sur des systèmes satellites plus anciens qui sont souvent lents et moins réactifs, les progrès des satellites pour l’orbite terrestre basse ou la technologie laser peuvent diffuser Internet à haut débit dans plus d’endroits. Dans le cas de SpaceX, la société Internet par satellite a été en mesure d’apporter l’Internet haut débit à Tribus amérindiennes qui auparavant traitait avec des vitesses aussi faibles que 0,3 à 0,7 Mbps. Le gouvernement américain considère également l’Internet à haut débit comme une infrastructure essentielle et prévoit de dépenser 401 millions de dollars pour améliorer l’accès à Internet dans l’Amérique rurale.

Aalyria est née des cendres de Loon, un projet qu’Alphabet fermer en 2021. Loon a utilisé des ballons stratosphériques pour téléporter Internet, mais a été fermé après avoir été jugé insoutenable financièrement.