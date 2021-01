La start-up indienne de messagerie hyperlocale Dunzo a levé 40 millions de dollars auprès de l’investisseur existant Google et d’autres, a-t-il déclaré mardi, après avoir constaté une augmentation de l’utilisation pendant la pandémie COVID-19. Alors que de nombreux Indiens sont restés à l’intérieur pendant une grande partie de 2020 en raison de la crise sanitaire, Dunzo et les applications de livraison de nourriture Zomato et Swiggy ont enregistré une nouvelle augmentation de popularité. Swiggy, soutenu par Naspers, gère également un service de messagerie hyperlocal.

« Ce capital provient d’une année de croissance robuste au milieu de la pandémie », a déclaré Dunzo dans un communiqué. « Avec la réouverture des villes, (Dunzo) continue de connaître une forte croissance dans tous les segments d’utilisateurs. »

Outre Google, Lightbox, Evolvence, Hana Financial Investment, LGT Lightstone Aspada et Alteria ont également participé à la levée de fonds, a ajouté la société basée à Bengaluru. Dunzo permet aux utilisateurs de commander des produits d’épicerie et d’autres articles essentiels dans les magasins à proximité, ainsi que de faire des courses de ramassage et de dépôt dans les huit villes où il opère.

«Alors que les commerçants passent au numérique, Dunzo aide les petites entreprises dans leur parcours de transformation numérique», a déclaré Caesar Sengupta, vice-président de Google, qui a mis de côté 10 milliards de dollars pour des investissements numériques en Inde sur cinq à sept ans.