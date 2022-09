Google sort la première version bêta de la première version trimestrielle de la plate-forme Android 13

Android 13 est maintenant sorti de la version bêta, mais Google a une autre version bêta à venir si vous avez vraiment manqué d’avoir une version bêta. Donc, si vous appréciez une version bêta, pourquoi ne pas sauter dans le train Android 13 QPR1 Beta 1, qui fonctionne maintenant ?

Déballons ça une seconde. Nous parlons de ce que Google appelle la version trimestrielle de la plate-forme Android 13 (QPR)1 – cela sera connu sous le nom de “baisse de fonctionnalités” de décembre quand, eh bien, gouttes, en décembre. Et aujourd’hui, la première version bêta de cet Android 13 QPR1 est disponible pour ceux qui souhaitent découvrir “de nouvelles fonctionnalités de plate-forme, des corrections de bugs, des optimisations de performances et les correctifs de sécurité de septembre 2022”.

Malheureusement, la société n’a pas mis à disposition un journal des modifications approprié, donc pour l’instant, il n’est pas clair s’il y a de nouvelles fonctionnalités notables destinées aux utilisateurs. Mais, si vous avez l’un des appareils Pixel qui est toujours pris en charge (nous parlons de Pixel 4a, 5, 5a, 6, 6 Pro et 6a), vous pouvez vous diriger vers le Page du programme bêta d’Android et inscrivez-le à cette version bêta. Vous recevrez ensuite Android 13 QPR1 Beta 1 sous forme de mise à jour logicielle, dans les 24 heures.

Si vous étiez auparavant inscrit à la version bêta d’Android 13 et que vous ne vous êtes pas désabonné, vous recevrez automatiquement la version bêta 1 de QPR1 et toutes les futures versions bêta. Si vous ne le souhaitez pas, désactivez le programme bêta et n’installez pas la mise à jour – cela vous permettra de conserver vos données d’utilisateur sur le téléphone. Si vous vous désabonnez du programme après avoir installé la version bêta 1, vous devrez effacer les données sur le téléphone afin de revenir à la version stable d’Android 13.

Le numéro de build de cette première version bêta est T1B1.220819.007 pour le Pixel 6a et T1B1.220819.006 pour tous les autres appareils.

La source