Google sort la deuxième version bêta de la première version trimestrielle de la plate-forme Android 13

Début septembre, Google a publié la première version bêta de la prochaine version 1 de la plate-forme trimestrielle Android 13, alias QPR1. Et aujourd’hui, la société enchaîne avec la deuxième version bêta. Il devrait y en avoir un troisième en novembre, suivi de la version stable en décembre.

Google indique que la deuxième version bêta d’Android 13 QPR1 est livrée avec les correctifs de sécurité d’octobre 2022 appliqués. La version bêta les reçoit quelques jours seulement après le tronc stable.

Le nouveau numéro de build est T1B2.220916.004, et il est livré avec la version 22.26.15 des services Google Play. Cette version devrait inclure des corrections de bogues et des améliorations de la stabilité et des performances, bien que Google n’ait pas de journal des modifications moins vague que celui-ci.

Même si les précautions habituelles s’appliquent à l’installation de versions logicielles non finales, ces versions bêta de QPR devraient être plus stables que les premières versions d’aperçu du développeur pour les nouvelles versions d’Android, car ce sont des versions bêta après tout. Il n’y en a également que trois, suivis de la version appropriée.

Android 13 QPR1 Beta 2 est disponible pour le Pixel 4a, le Pixel 4a 5G, le Pixel 5, le Pixel 5a, le Pixel 6, le Pixel 6 Pro et le Pixel 6a. Pour accéder au programme bêta Android, inscrivez votre appareil éligible sur ce siteet vous obtiendrez ensuite cette version sous forme de mise à jour logicielle, ainsi que la version bêta ultérieure et la version finale.

