Google enquête activement et prévoit de résoudre un bug dans Android 14 qui a affecté certains téléphones Pixel, en particulier les appareils Pixel 6, suite au déploiement de la mise à jour Android 14. Les utilisateurs ont signalé une série de problèmes, depuis des applications manquantes jusqu’au verrouillage de la mémoire interne de leur appareil sur les comptes d’utilisateurs.

Un porte-parole de Google a reconnu ce problème et a assuré aux utilisateurs que l’équipe de l’entreprise travaillait avec diligence sur une solution. Dans une déclaration sur le portail de suivi des problèmes de Google, le porte-parole a déclaré : « Notre équipe étudie ce problème de stockage affectant certains appareils Pixel fonctionnant sous Android 14, et nous travaillons dur sur un correctif. Nous mettrons bientôt à jour ce fil avec plus de détails. “.

Le système de suivi des problèmes de Google a enregistré plus de 350 réponses des propriétaires de Pixel, et le problème semble s’étendre au-delà des appareils Pixel 6, affectant les utilisateurs de divers appareils, selon les rapports d’Ars Technica. Les problèmes incluaient certains utilisateurs rencontrant des boucles de démarrage, d’autres étant bloqués sur un message “Pixel démarre…” et certains utilisateurs pouvant accéder à leur téléphone. Les utilisateurs ont également noté qu’ils ne pouvaient pas fournir de captures d’écran sur l’appareil, car le téléphone signalait un espace de stockage disponible insuffisant.

L’équipe de Google enquêtant activement sur la question, les utilisateurs peuvent s’attendre à ce qu’un correctif soit bientôt déployé pour résoudre ces problèmes.

Android 14 est devenu disponible au public et au projet Android Open Source le 4 octobre 2023. Les premiers appareils livrés avec Android 14 comprenaient le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

Android 14 introduit de nombreuses mises à jour conçues pour améliorer la capacité des utilisateurs à personnaliser l’expérience de leur appareil, à exercer davantage de contrôle sur leur santé et leur sécurité et à améliorer l’accessibilité.

Cette enquête et résolution du bug d’Android 14 souligne l’engagement de Google à résoudre rapidement les problèmes logiciels et à améliorer l’expérience utilisateur sur sa gamme d’appareils Android.

Dans l’ensemble, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience plus rationalisée et plus fiable avec leurs appareils Android à mesure que Google continue d’affiner et d’améliorer le système d’exploitation Android.

En attendant, il est conseillé aux utilisateurs concernés de rester à l’écoute des mises à jour et des correctifs de Google pour corriger ces problèmes et garantir une expérience utilisateur plus fluide sur leurs appareils Pixel.

Cet effort diligent de Google pour résoudre le bug d’Android 14 reflète l’engagement de l’entreprise à fournir une expérience logicielle plus sécurisée et plus fiable à sa base d’utilisateurs et à résoudre rapidement tout problème pouvant survenir lors des mises à jour et de l’utilisation des logiciels.

Android 14 offre de nouvelles fonctionnalités et améliorations conçues pour responsabiliser davantage les utilisateurs et rendre la plate-forme Android encore plus polyvalente et accessible. Les efforts continus de Google pour améliorer la plate-forme visent à garantir aux utilisateurs une expérience positive et efficace sur leurs appareils Android.

Contributions de l’IANS