Google Shopping fait l’objet d’une refonte de l’IA

Google affirme avoir complètement reconstruit son service Shopping en utilisant ses modèles Gemini AI pour offrir une expérience plus personnalisée. Le nouveau Google Shopping est déployé pour la première fois aux États-Unis, à partir d’aujourd’hui.

« Les gens achètent sur Google plus d’un milliard de fois par jour pour essayer virtuellement des vêtements avant d’acheter, acheter ce qu’ils voient avec Lens et rechercher les prix », Sean Scott, vice-président et directeur général de Google, écrit. « Nous avons utilisé nos avancées en matière d’IA pour rendre les achats sur Google encore plus faciles, et aujourd’hui, nous présentons un Google Shopping transformé, entièrement reconstruit avec l’IA. Nous avons associé les 45 milliards de listes de produits du Shopping Graph de Google aux modèles Gemini pour transformer l’expérience d’achat en ligne avec une nouvelle maison d’achat personnalisée.

Le nouveau Google Shopping utilise largement l’IA pour des tâches telles que l’affichage des produits les plus pertinents après une recherche, la fourniture de résumés et de recommandations de produits, etc. Le site propose désormais des filtres dynamiques spécifiques à différents produits, des explications sur les raisons pour lesquelles les produits sont recommandés, des sources de ces recommandations et des liens vers des articles pertinents.

Il existe également un flux personnalisé permettant aux clients de voir des produits et des vidéos pertinents en fonction de leurs préférences. Et une fonctionnalité « reprendre là où vous vous êtes arrêté » pour ceux qui recherchent des produits sur plusieurs jours. Bien entendu, vous pouvez également désactiver la personnalisation.

Comme d’autres services d’achat, Google Shopping propose des outils de comparaison de prix, d’informations sur les prix et de suivi des prix. Mais il propose également une nouvelle vue Offres qui fournit à nouveau un flux personnalisé pour les articles en vente qui pourraient vous intéresser.

Pour l’instant, les résumés générés par l’IA sont qualifiés de « expérimentaux » pour toutes les raisons habituelles de l’IA – « cette nouvelle fonctionnalité expérimentale peut ne pas toujours fonctionner correctement », dit Scott – et Google recherche des commentaires pour l’aider à améliorer cette fonctionnalité. .

Vous pouvez visiter Google Shopping directementmais il est également disponible via le lien des applications Google sur Recherche Google. La nouvelle version du service n’apparaîtra pas immédiatement pour la plupart, mais sera déployée au cours des prochaines semaines aux États-Unis.