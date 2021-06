Google s’excuse après avoir classé la langue ancienne parlée par 40 millions de personnes comme « la plus laide d’Inde »

Le géant de la technologie a essuyé des tirs après avoir découvert que taper « la langue la plus laide de l’Inde » dans son moteur de recherche retourné « Kannada », une langue parlée par plus de 40 millions de personnes, principalement dans l’État indien du sud-ouest du Karnataka.

La désignation sévère a rapidement attiré l’attention des responsables de Bangalore, la capitale de l’État, qui n’ont pas tardé à dénoncer Google pour avoir méprisé leur langue officielle.

« La langue kannada a sa propre histoire, ayant vu le jour il y a 2 500 ans ! Cela a été la fierté de Kannadigas tout au long de ces deux millénaires et demi », fulmine Arvind Limbavali, le ministre des forêts du Karnataka.

Il a exigé des excuses de Google « au plus vite » pour avoir insulté l’État et sa langue, et a également menacé de poursuites judiciaires le géant de la Silicon Valley.

Si le kannada est maintenant appelé la langue la plus laide de l’Inde, c’est simplement une tentative de @Google d’insulter cette fierté de Kannadigas. Exiger des excuses de @Google Dès que possible à Kannada, Kannadigas. Des poursuites judiciaires seront engagées contre @Google pour diffamer l’image de notre belle langue ! 2/2 – Aravind Limbavali (@ArvindLBJP) 3 juin 2021

PC Mohan, un député représentant Bangalore (également connu sous le nom de Bengaluru) Central, a été également indigné, notant que Kannada a un « riche patrimoine » et est l’une des langues les plus anciennes du monde.

« Kannada avait de grands érudits qui ont écrit des épopées bien avant la naissance de Geoffrey Chaucer au 14ème siècle », le législateur a tweeté.

Abritant le grand empire Vijayanagara, #Kannada la langue a un riche héritage, un héritage glorieux et une culture unique. L’une des langues les plus anciennes du monde, le kannada avait de grands érudits qui ont écrit des épopées bien avant la naissance de Geoffrey Chaucer au 14ème siècle. S’excuser @GoogleInde. pic.twitter.com/Xie927D0mf – PC Mohan (@PCMohanMP) 3 juin 2021

Une autre personnalité politique de l’État, HD Kumaraswamy, ancien ministre en chef du Karnataka, a déclaré que Google « gaffe » était inacceptable.

« Aucune langue n’est mauvaise. Toutes les langues sont belles. il commenté.

En réponse au contrecoup, Google a corrigé le résultat de recherche peu flatteur et a présenté des excuses. L’entreprise a reconnu que sa fonction de recherche est parfois brouillée et que « la façon dont le contenu est décrit sur Internet peut donner des résultats surprenants à des requêtes spécifiques. »

« Naturellement, ceux-ci ne reflètent pas les opinions de Google, et nous nous excusons pour le malentendu et les sentiments blessés », a souligné la société, ajoutant qu’elle travaillait continuellement à l’amélioration de ses algorithmes.

Les résultats de recherche particuliers ne sont pas nouveaux pour les utilisateurs chevronnés de Google. En mars, Richard Grenell, l’ancien directeur par intérim du renseignement national de l’administration Trump, a été incorrectement répertorié comme président des États-Unis par le moteur de recherche.

