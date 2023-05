Google s’est concentré sur ces 3 catégories d’entreprises climatiques pour stimuler

L’équipe Voltpost. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Voltpost et Google.

Jeudi marquait le troisième jour de démonstration pour le Accélérateur Google pour les startups : changement climatique programme, où les startups du programme ont présenté le statut de leur startup, clôturant 10 semaines de programmation et mentorat du solide réseau d’experts internes de Googleune formation et des crédits pour utiliser la technologie Google. Cette année, les 12 entreprises se répartissaient principalement en trois grandes catégories : l’intelligence artificielle, l’infrastructure des véhicules électriques et la fourniture aux entreprises de meilleures données pour décarboner leurs opérations. Il y a quelques exceptions : par exemple, Sésame Solaire décarbonise la réponse aux catastrophes, et Bodhi améliore l’expérience client pour les installations solaires domestiques. Les programmes d’accélération de démarrage de Google sont tous axés sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, et certains ont des thèmes industriels comme le jeu ou l’économie du cloud, des zones géographiques particulières comme l’Inde ou le Brésil, ou des fondateurs sous-représentés comme les fondateurs noirs ou les fondateurs latinos. Tous les programmes sont sans équité, ce qui signifie que Google ne prend pas de participation dans les entreprises pour leur participation, et jusqu’à présent, 1 100 startups ont participé depuis le lancement des programmes en 2016. Pour cette dernière cohorte, tous les participants devaient se situer quelque part entre leur tour d’investissement d’amorçage et de série A, générant déjà des revenus ou avec une base d’utilisateurs établie, avec cinq employés ou plus, et avec le potentiel de bénéficier du Cloud de Google, artificiel capacités d’intelligence et d’apprentissage automatique.

Soupid Roy Chowdhury, fondateur d’Eugénie AI Photo publiée avec l’aimable autorisation d’Eugénie AI et Google

Matt Ridenourresponsable de l’écosystème des startups chez Google aux États-Unis, a déclaré à CNBC qu’il tire un sens du soutien aux startups du changement climatique. « Je me soucie de la technologie climatique pour de nombreuses raisons, mais plus personnellement, ayant trois jeunes enfants, je pense souvent au monde dont ils héritent. Lorsque je lis les gros titres sur les dangers de la crise climatique, je ressens une obligation personnelle d’être une partie du soutien à l’échelle des solutions climatiques innovantes », a déclaré Ridenour à CNBC. « C’est l’un des plus beaux cadeaux que je pense pouvoir offrir à mes enfants et aux générations futures. » Les programmes sont également bons pour les affaires de Google car ils permettent aux entreprises en démarrage d’utiliser la technologie de l’entreprise, ce qui lui donne un avantage précoce sur des concurrents comme Amazon, Microsoft et Apple. « Google voit l’intérêt de soutenir les meilleures startups et fondateurs du monde entier. Lorsqu’ils travaillent avec nos employés, nos produits et nos outils, nous en bénéficions mutuellement. Et soutenir les entreprises en démarrage stimule l’innovation dans l’écosystème, offrant de nouvelles opportunités aux développeurs pour construire leur des affaires sur les produits Google – comme Cloud et Android par exemple », a déclaré Ridenour à CNBC. Google a hébergé trois accélérateurs de démarrage du changement climatique pour des entreprises nord-américaines au cours des trois dernières années, et les 33 participants sont toujours en activité, a déclaré un porte-parole de Google à CNBC.

L’équipe Sésame Solaire. Photo avec l’aimable autorisation de Sesame Solar et Google.

Utiliser l’intelligence artificielle pour lutter contre le changement climatique

Google, propriété d’Alphabet, est lui-même au milieu d’une campagne à l’échelle de l’entreprise pour se concentrer sur l’amélioration de ses offres de produits grâce à l’intelligence artificielle. De nombreuses entreprises du dernier accélérateur de changement climatique utilisent l’IA et l’apprentissage automatique pour aider à diverses tâches telles que la surveillance des sols agricoles, la décarbonisation des bâtiments commerciaux et l’amélioration du processus de recyclage des textiles. « Les équipes se penchent davantage sur le développement de modèles d’IA et de ML pour lutter contre le changement climatique », a déclaré Ridenour à CNBC. « En s’associant à des technologies émergentes comme celles-ci, les startups peuvent avoir un impact positif démesuré, en développant des solutions et des innovations plus rapidement et plus précisément que jamais. » Agrologie aide les agriculteurs à s’adapter au changement climatique en fournissant des données au niveau du terrain sur la fumée, la sécheresse, l’optimisation de l’irrigation, les prévisions météorologiques sur le microclimat des conditions météorologiques extrêmes, les épidémies de ravageurs et de maladies. De plus, Agrology dispose d’un système de surveillance de la teneur en carbone dans le sol pour aider les agriculteurs à quantifier la séquestration de carbone qu’ils réalisent avec des pratiques agricoles régénératives et, s’ils sont intéressés, à participer aux marchés des crédits carbone.

L’équipe d’Agrologie travaillant sur une exploitation agricole. Photo publiée avec l’aimable autorisation d’Agrology et Google.

Lors de l’accélérateur Google, Agrology a rendu son produit plus précis. « Grâce au mentorat qu’ils ont reçu dans l’accélérateur, Agrologie a pu créer une nouvelle API plus efficace qui utilise les produits Google Machine Learning intégrés, augmentant leur ensemble de données de formation et de test de plus de 400% et réduisant leur taux d’erreur de 4x « , a déclaré Ridenour à CNBC. « Cela les aidera à fournir des informations plus précises données aux agriculteurs afin qu’ils puissent cultiver mieux et de manière plus durable. » Une autre startup au sein de la cohorte, Cambioutilise l’IA pour aider les entreprises à décarboniser les grands bâtiments commerciaux. « Une fois que les entreprises ont défini leurs engagements en matière de climat, elles constatent que le suivi des données et la décarbonisation de tout bien immobilier, qu’il soit détenu ou occupé, est la partie la plus difficile de leur parcours vers la durabilité. La mise en œuvre reste une boîte noire », Stephanie Grayson, co-fondatrice de Cambioa déclaré jeudi lors de la journée de démonstration. Cambio fournit une empreinte carbone de base pour un bâtiment, puis utilise l’IA sur la base de projets de construction antérieurs et des recommandations d’éminents scientifiques du bâtiment et de spécialistes des données pour fournir au client un chemin sur la façon d’amener ce bâtiment à zéro net. « L’essentiel est que nous démocratisons la meilleure science du bâtiment de sa catégorie dans l’ensemble de l’industrie », a déclaré Grayson.

Leia de Guzman et Stephanie Grayson, co-fondatrices de Cambio. Photo avec l’aimable autorisation de Cambio et Google.

« Pendant l’accélérateur, Cambio a pu se connecter avec l’équipe immobilière de Google pour obtenir des commentaires directs sur les produits et discuter du sujet de la décarbonation des bâtiments », a déclaré Ridenour à CNBC. « Armés des modèles ML de Cambio, les gestionnaires peuvent tracer la voie d’un portefeuille immobilier entier vers zéro net, une exigence à court terme pour les sociétés cotées en bourse dans le cadre de la dernière proposition de transparence des émissions de carbone de la SEC. » Un autre exemple jes Refirberdqui utilise la spectroscopie et l’intelligence artificielle pour trier les textiles recyclés, retirer les boutons et les fermetures éclair, et envoyer les textiles traités au recycleur qui peut gérer au mieux ce lot particulier de textiles. Eugénie.AI utilise l’intelligence artificielle pour aider les fabricants lourds à suivre leurs émissions, à signaler ces données pour toutes les normes de conformité pertinentes et à réduire ces émissions avec des recommandations sur la façon de résoudre un problème particulier.

Les co-fondateurs de Refiberd, Sarika Bajaj et Tushita Gupta. Photo avec l’aimable autorisation de Refiberd et Google.

Infrastructures de véhicules électriques

« Alors que les voitures deviennent de plus en plus électrifiées, diverses startups s’attaquent à l’énorme opportunité de l’industrie des véhicules électriques de manière créative », a déclaré Ridenour à CNBC. En effet, 14 % des voitures neuves vendues en 2022 étaient électriques, contre 9 % en 2021 et moins de 5 % en 2020, selon l’Agence internationale de l’énergie. Batt Géniel’une des startups sélectionnées par Google pour sa dernière cohorte sur le changement climatique, a été créée à partir de Les laboratoires de Venkat Subramanian à l’Université de Washington et utilise des logiciels pour améliorer le fonctionnement et l’efficacité des batteries lithium-ion, qui sont utilisées dans l’électronique grand public, les véhicules électriques et les applications de batteries de stockage en réseau. Le système de gestion de batterie, ou BMS, d’une batterie lithium-ion surveille la charge restante et régule la charge. Le logiciel de Batt Genie vise à rendre le système BMS plus efficace et productif. Si une batterie de véhicule électrique traditionnelle dure environ six ans, la même batterie peut durer 12 ans avec le BMS amélioré de Batt Genie, PDG Manan Pathak dit jeudi.

L’équipe du poisson électrique. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Electric Fish et Google.

Une autre startup au sein de la cohorte, Énergie de poisson électriquefabrique un système de stockage d’énergie qui recharge rapidement les véhicules électriques et qui dispose de chargeurs intelligents qui stockent l’énergie propre et bon marché du réseau lorsqu’elle est disponible. « L’état actuel du réseau électrique est fondamentalement brisé », a déclaré jeudi Anurag Kamal, PDG d’ElectricFish. « Nous sommes les seuls à comprendre que la recharge des véhicules électriques est incroyablement liée à la réinjection d’énergie dans le réseau lui-même », ce qui signifie que l’appareil ElectricFish peut servir de source d’alimentation de secours. Une autre entreprise qui travaille à l’amélioration de l’infrastructure des véhicules électriques est Voltposte, qui convertit les lampadaires en chargeurs de véhicules électriques. Voltpost s’est associé au Département des transports de la ville de New York pour piloter ses lampadaires en chargeurs de VE. Et Voltpost c’est aussi réalisation d’un projet pilote au Detroit Smart Parking Lab dans le Michigan. Pendant l’accélération, Voltpost s’est connecté avec l’équipe Google Maps pour discuter de la possibilité d’ajouter des emplacements de recharge de véhicules électriques à Google Maps ou à Android Auto.

Données et rapports sur la décarbonation

Le troisième domaine d’intérêt pour les startups incluses dans la cohorte du changement climatique était l’amélioration des données que les entreprises utilisent pour suivre leurs propres émissions. « Alors que les gouvernements exigent davantage de rapports sur les émissions de carbone, les entreprises ont besoin de meilleures données pour suivre leurs émissions. Les startups offrent une meilleure analyse et un meilleur suivi pour aider les clients et les consommateurs à comprendre leurs émissions et à obtenir des recommandations pratiques sur la façon de fonctionner de manière plus durable », a déclaré Ridenour à CNBC. Par exemple, Cleartrace fournit des données d’émissions vérifiables pour les entreprises. « Le problème est que les données sur l’espace électrique, l’espace énergétique et l’espace de reporting environnemental sont très difficiles à obtenir, très cloisonnées, très sujettes aux erreurs », a déclaré le PDG. Lincoln Payton dit jeudi. Avant de lancer Cleartrace, Payton était responsable de la banque d’investissement pour BNP Paribas Amériques. « Je me suis retiré de cela pour résoudre le plus gros problème que j’ai vu, à savoir la qualité des données disponibles dans le transfert vers le monde des énergies renouvelables. »

L’équipe Cleartrace. Photo avec l’aimable autorisation de Cleartrace et Google.