Google a accepté d’investir jusqu’à 2 milliards de dollars dans Anthropic, la startup d’intelligence artificielle fondée par d’anciens dirigeants d’OpenAI, a confirmé CNBC.

L’engagement implique une injection de fonds initiale de 500 millions de dollars et 1,5 milliard de dollars supplémentaires à investir au fil du temps, a déclaré un porte-parole d’Anthropic à CNBC. Le le journal Wall Street a fait état plus tôt du financement prévu.

Un porte-parole de Google n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire.

Anthropic est le développeur de Claude 2, un chatbot rival du ChatGPT d’OpenAI utilisé par des entreprises telles que Slack, Notion et Quora. La société a été fondée en 2021 et, outre Google, a reçu un financement de Salesforce et Zoom et a été évaluée plus tôt cette année à 4,1 milliards de dollars.

Claude 2 a la capacité de résumer jusqu’à environ 75 000 mots, ce qui pourrait correspondre à la longueur d’un livre. Les utilisateurs peuvent saisir de grands ensembles de données et demander des résumés sous la forme d’un mémo, d’une lettre ou d’un récit. ChatGPT, en revanche, peut gérer environ 3 000 mots.

Les recherches menées par Arthur AI, une plateforme de surveillance de l’apprentissage automatique, ont révélé que Claude 2 était le chatbot le plus fiable en termes de « conscience de soi », c’est-à-dire évaluer avec précision ce qu’il fait et ce qu’il ne sait pas, et répondre uniquement aux questions qu’il avait des données de formation à l’appui. . Arthur AI a testé les chatbots de Méta Cohere et OpenAI.

En avril, Google a investi 300 millions de dollars dans l’entreprise, prenant une 10 % de participation. Le même mois, Anthropic était l’une des quatre entreprises invitées à une réunion à la Maison Blanche pour discuter du développement responsable de l’IA avec la vice-présidente Kamala Harris. Alphabet parent de Google, Microsoft et OpenAI étaient les autres.

Anthropic s’est rapidement retourné et a levé une levée de fonds de 450 millions de dollars en mai. À l’époque, il s’agissait du plus grand cycle de financement pour une entreprise d’IA depuis l’investissement de Microsoft dans OpenAI en janvier, selon les données de PitchBook.

Anthropic a été fondée par Dario Amodei, ancien vice-président de la recherche d’OpenAI, et sa sœur, Daniela Amodei, qui était vice-présidente de la sécurité et de la politique d’OpenAI. Plusieurs autres anciens élèves de la recherche OpenAI faisaient également partie de l’équipe fondatrice d’Anthropic.

Amodei a déclaré à CNBC en juillet qu’Anthropic avait investi au moins deux mois dans le développement de son nouveau chatbot, avec une équipe de 30 à 35 personnes travaillant directement sur le modèle d’IA et un total de 150 personnes le soutenant. Elle a déclaré que le marché se développe si rapidement qu’il existe de nombreuses possibilités pour que plusieurs acteurs réussissent.

“C’est une période vraiment inhabituelle d’un point de vue commercial, car il y a tellement de demande pour de grands modèles de langage et une demande bien supérieure à ce que l’industrie peut actuellement fournir”, a déclaré Amodei à l’époque. “Le paysage est tout simplement très vaste et il y a vraiment beaucoup de place pour que de nombreux utilisateurs et types d’utilisateurs différents puissent utiliser ces systèmes.”

